Waarom je je tank beter niet helemaal leegrijdt

Door: BV

Er zijn automobilisten die er een sport van maken om te kijken hoe ver ze kunnen geraken met een tank benzine. Toch vermijdt je beter het rijden met het lampje van het reserveniveau aan. Auto55.be legt uit waarom je het beter niet doet.

1 - Je zuigt een hoop troep in je motor

Na verloop van tijd accumuleert er wel wat verontreiniging in je benzinetank. Een filter houdt de grootste verontreinigingen tegen, maar niet alles. De aanzuiging gebeurt altijd onderaan je tank, maar naarmate je minder benzine in je tank hebt, wordt de concentratie verontreiniging groter. Tenslotte is er ook verontreiniging die bovenop de brandstoflaag blijft liggen omdat ze lichter is dan benzine of diesel. Rij je je auto helemaal leeg, dan sleur je die er op het einde door. Heb je het toch voor, dan is alleszins aanbevolen om je brandstoffilter te vervangen.

2 - Je motor ontluchten is gedoe

Rij je je brandstof helemaal op, dan zuig je wellicht lucht in de leidingen. Dat betekent dat het nodig kan zijn om de auto voor hij gestart kan worden, weer te ontluchten. Vooral bij oudere dieselvoertuigen kan dat een probleem zijn. Modernere auto’s hebben veelal een automatisch systeem om te ontluchten of omzeilen het probleem door te stoppen met werken alvorens je echt alle brandstof uit de tank hebt gereden.

3 - Het is slecht voor je brandstofpomp

Dat je motor lucht binnenkrijgt in plaats van brandstof, zorgt daar in de meeste gevallen niet voor problemen. Een motor kan wel even droog draaien. Een moderne motor doet dat tenslotte ook wanneer je in versnelling uitbolt bijvoorbeeld. Ook dan wordt helemaal niets ingespoten. Het is tenslotte niet de brandstof die voor smering of koeling zorgt.

Een heel ander verhaal wordt het voor je brandstofpomp. Die wordt immers gekoeld door de brandstof die erdoor gaat. Dat wil zeggen dat de temperatuur ervan pijlsnel de hoogte in gaat wanneer ze droog draait. En samen met een hogere temperatuur stijgt het risico op falen of abnormale slijtage.

Met erg weinig brandstof in je tank rijden is ook omwille van de temperatuur niet aangewezen. De pomp versluist immers meer brandstof dan de motor nodig heeft. Die komt via een terugloopleiding weer in de tank terecht. Dat wil zeggen dat de brandstof verwarmt wordt. Op een halfvolle of zelfs grotendeels lege tank heeft dat geen invloed, maar wanneer je aan de laatste liters toe bent, maakt het wel degelijk verschil.

4 - Zonder brandstof vallen is onveilig en (soms) illegaal

Tenslotte is zonder brandstof vallen vooral te mijden omdat het tot onveilige situaties kan leiden. Je staat maar beter zo weinig mogelijk aan de kant van de weg. Er zijn zelfs landen waarin het illegaal is om zonder benzine of diesel te vallen. Onder meer in Engeland, waar het nochtans niet expliciet verboden is, oordeelde de rechtbank al dat de bestuurder zich onverantwoord gedraagt wanneer hij door onoplettendheid zonder brandstof valt en hemzelf of andere weggebruikers daarmee in gevaar brengt.