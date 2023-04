Ford heeft nieuwe Mondeo, maar je krijgt 'm niet

Door: BV

Ford België biedt de laatste Mondeo-generatie nog steeds aan op z’n website. Alleen nog uit stock. Want het is er binnenkort helemaal mee gedaan. Logisch ook. Het model werd in 2014 op de markt gebracht. Dat betekent dat het model al langer op de markt is dan de gemiddelde levensduur van een model. Dat is immers zeven jaar. Maar Ford talmde destijds ook al met de lancering van de Mondeo. Die was al ruim een jaar eerder in de VS te koop als Fusion. En het design ervan was alweer een jaar eerder voorgesteld: in januari van 2012. Hij was met andere woorden al twee jaar oud toen hij nieuw was.

Geen conventionele autos meer voor Ford

Een opvolger krijgt de Mondeo niet meer. Het merk zegt conventionele berlines en breaks voor de middenklasse vaarwel. Tenminste, in Europa en Amerika. Maar in China stelde het merk met het Blauwe Ovaal wel zopas een nieuwe Mondeo voor. Die heeft een speciaal voor dat land ontwikkelde vormgeving en is weer wat groter dan het model dat bij ons afzwaait: 2,3cm breder en 6,3cm langer.

Over de technische kenmerken of het interieur rept Ford nog met geen woord, maar toch lekte er al één en ander uit. Zo is het model dat voor de persfoto’s gebruikt werd, alleszins voorzien van een tweeliter viercilinder benzinemotor. De badge verraadt dat. Wellicht wordt die gecombineerd met een achttrapsautomaat. Aan de binnenkant zou de Mondeo dan weer vooral willen uitpakken met een enorm breed scherm. Meer dan een meter diameter heeft dat.

De voor China bestemde Mondeo zal geproduceerd worden door Changan Ford. De eerste exemplaren worden er nog dit jaar aan klanten geleverd.