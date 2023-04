Opvolger Volvo XC90: alleen elektrisch en met echte naam ‘Embla’

Door: BV

Al decennia lang gebruikt Volvo combinaties van letters en cijfers om z’n modellen aan te duiden. Maar daar komt straks verandering in.

Bijna elke nieuwe auto heeft alfanummerieke benaming

Volvo wil de alfanummerieke typebenaming. Die manier van werken is dezer dagen gigantisch populair. Zo populair zelfs dat bijna elke nieuwe auto op de markt zich met een cijfer-letter-combinatie wil onderscheiden. Nieuwe automodellen uit China dragen ze erg vaak. Volvo lijkt dan maar besloten te hebben dat het vanaf nu eigennamen zal gebruiken. Die omschakeling zal dan ook netjes onderlijnen dat het Zweedse merk afstapt van een conventionele aandrijving. Volvo-bas Hakan Samuelsson verklapte al dat de opvolger van de XC90 - meteen de eerste Volvo die er alleen als EV komt - een naam zou krijgen die met een klinker begint.

Embla voor nieuwe Volvo

Het Australische persagentschap Drive, vlooide inmiddels uit dat Volvo in oktober een handelsmerk voor de naam Embla heeft laten registreren. In de Noorse mythologie is Embla de naam van de eerste vrouw. Kleeft die straks op de XC90-opvolger, dan is die betekenis ook meegenomen.

Voor de grote crossover van het merk zal de Concept Recharge uit 2021 model staan. Die breekt duidelijk met de huidige stijltaal van de grote SUV. Het nieuwe vlaggenschip zal door Volvo in de VS (in South Carolina) gebouwd worden.