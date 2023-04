Zwitserse studie: plug-in hybride ‘zuivere oplichting’, verbruik tot 230% meer dan beloofd

Door: BV

Het Zwitserse kanton Wallis liet een onderzoek uitvoeren naar de milieu-impact van plug-in hybrides. Dat zijn auto’s die een kleine batterij gebruiken voor een beperkte afstand (veelal minder dan 100km) elektrisch rijbereik en verder bijgestaan worden door een conventionele brandstofmotor.

230% meer verbruik dan beloofd

Plug-in hybrides (PHEV) zijn ook in ons land erg populair onder professionele gebruikers. Sectorfederatie Febiac claimt in ons land een martkaandeel (voor 2021) van 23,5% voor geëlektrificeerde voertuigen, maar slechts 5,9% van de totale markt zijn geheel elektrische auto’s (EV). Er worden met andere woorden veel meer stekkerhybrides verkocht dan gewone elektrische auto’s.

De studie die uitgevoerd werd door Impact Living, is niet mals voor de stekkerhybride. De studie concludeert immers dat die auto’s in de praktijk méér uitstoten dan de meeste normale auto’s en niet minder. De studie concludeerde dat ze in realiteit gemiddeld 230% meer verbruiken dan wat de constructeur op basis van de (verplichte) WLTP-cyclus verkondigt. Een opgegeven verbruiksgemiddelde van 1,5 tot 2,5l/100km, wordt in realiteit al snel tussen 4 en 7l/100km. “Verbruik dat vergelijkbaar is met dat van een dieselvoertuig”. Impact Living startte de tests steevast met een volle accu.

Waarom verbruiken ze meer dan ze beloven?

Uit de metingen van Impact Living blijkt dat plug-in hybrides in realiteit veel en snel moeten omschakelen op hun verbrandingsmotor. De studie concludeert dat de Zwitserse omstandigheden, met veel hellingen en afdalingen, voor de aandrijfvorm weinig gunstig zijn. Vooral het gewicht van de auto - dat voor alle elektrische aandrijfvormen erg hoog is - blijkt nefast te zijn.

Een plug-in hybride is een ‘klimaatval’

De studie, die uit de autosector al de nodige tegenwind krijgt, becijferde dat een stekkerhybride de uitstoot in realiteit niet vermindert, maar net verhoogt. Het noemt de auto’s ‘klimaatvallen’. Ze combineren de nadelen van een elektrische aandrijving (hoog gewicht en prijs) met die van een conventionele aandrijving (hoog verbruik en uitstoot). Impact Living is al lang niet meer de eerste studiegroep die zich negatief uitlaat plug-in hybrides. Onder meer Transport & Environment (een controversiële maar invloedrijke NGO) en de International Council on Clean Transportation (ICCT) kwamen eerder al tot vergelijkbare conclusies.

Zwitserland schrapt voordelen voor plug-in hybride

Het kanton Wallis besliste op basis van de conclusies alvast om de voordelen die plug-in hybrides er te beurt vallen, af te schaffen. Die maatregel brengt auto-invoerders er in de problemen. Net als in Europa moeten autoconstructeurs immers jaar na jaar een lager CO2-gemiddelde halen, op straffe van grote boetes. De autosector rekent op belastingvoordelen en “een positief momentum” om zoveel mogelijk stekkerhybrides en EVs aan de man te brengen.