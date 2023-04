Duitse regering nadat iemand meer dan 400km/u reed op autobahn: “onbegrensd wil niet zeggen zo snel als je wil”

Door: BV

Enkele youtube-video’s waarin hard wordt gereden op de Duitse snelweg, hebben een officiële reactie van de regering uitgelokt.

Het Duitse Ministerie voor Transport neemt aanstoot aan twee video’s waarin de Tsjechische miljonair Radim Passer, tracht de topsnelheid van z’n Bugatti Chiron te bereiken. De man slaagt daar op een haar na in en tikt af op 414km/u, slechts 3km/u onder de begrensde topsnelheid van de auto.

Geen snelheidslimiet dus het mag?

De snelheidsrun werd uitgevoerd op een breed stuk snelweg zonder snelheidslimiet en volgens de bestuurder gebeurde dat op een moment dat de zichtbaarheid, de omstandigheden en het verkeer perfect was. Maar het Ministerie voor Transport zit met de zaak verveeld. Dat wijst erop dat de wet er stipuleert dat “eenieder die aan het verkeer deelneemt zich zodanig moet gedragen dat een ander geen schade wordt berokkend, in gevaar wordt gebracht, wordt gehinderd of meer overlast ondervindt dan in de gegeven omstandigheden onvermijdelijk is” en ook dat een bestuurder “alleen zo snel mag rijden dat het voertuig ten allen tijde onder controle is”. Ondanks die reactie, lijkt de overheid er niet van plan verdere stappen te ondernemen. Er gebeurde ook verder niets tijdens hogesnelheidsescapade van de man. “Het is niet omdat er geen snelheidslimiet is dat je zo snel mag rijden als je wil”, staat in het officiële statement te lezen.

Niet echt de snelste ooit

De man claimt intussen de hoogste snelheid ooit gemeten op de openbare weg, maar helemaal juist is dat niet. Ene Rudolf Carraciola reed immers al eens een pak sneller, ook op een stuk autobahn. Dat gebeurde met een Mercedes op 28 januari… 1938 (dat verhaal lees je hier).

Snelheidsbeperking in Duitsland weer op de agenda?

Enkele partijen binnen de Duitse regering - de plaatselijke groene partij op kop - gebruiken het voorval om een algemene snelheidsbeperking in Duitsland nog maar eens op de agenda te zetten. Het onderwerp duikt er met enige regelmaat de kop op en ook Europa zet druk op Duitsland voor een algemene snelheidsbeperking. Maar de zaak ligt er gevoelig en voorstanders van de maatregel vinden er (voorlopig nog) onvoldoende tractie. Een studie in opdracht van de Duitse overheid uit 2020 maakte alvast brandhout van het milieu-aspect van de invoering van een snelheidsbeperking. Het kantoor becijferde dat er in de praktijk amper 0,27% minder CO2 zou uitgestoten worden bij de invoering van een snelheidsbeperking. Duitsland heeft daarnaast ook één van de veiligste snelwegnetten in Europa en segmenten waar inmiddels een snelheidsbeperking werd ingevoerd, laten zich in veiligheidsstatistieken niet op een positieve manier opmerken. In 2021 werd een voorstel voor een algemene snelheidslimiet daarom nog weggestemd.