De milieuvriendelijkste auto’s van 2021: CNG klopt elektrisch

Door: RVDB

Welke aandrijving moet je kiezen als je echt ‘groen’ wilt rijden? De Duitse automobielclub ADAC testte 112 nieuwe auto’s uit 2021 en maakte een rangschikking op basis van hun uitstoot. Allemaal elektrische auto’s bovenaan? Toch niet.

De tijd dat je als autokoper alleen moest kiezen tussen benzine en diesel is voorbij. De keuze aan aandrijfvormen was nog nooit zo ruim als vandaag. Elk type heeft uiteraard zijn voor- en nadelen, maar wat als je louter kijkt naar de uitstoot van schadelijke stoffen? ADAC analyseerde de uitstoot van zowel CO2 als andere stoffen (koolmonoxide, fijnstof en stikstofoxiden) bij een hele reeks nieuwe modellen. Niet door de technische fiches af te lezen, maar door de auto’s in de praktijk te testen. Op basis hiervan kregen ze een puntenscore.

Ook elektrische auto’s vervuilen

Compacte, elektrische auto’s scoren over het algemeen erg goed in de ADAC Ecotest 2021. Uiteraard veroorzaken elektrische auto’s ook uitstoot, maar dan niet aan de uitlaat. De zogezegde nuluitstoot (0 g CO2/km) is slechts een deel van het verhaal. De manier waarop de elektriciteit wordt opgewekt, is hierbij cruciaal. Daarom nam ADAC de huidige elektriciteitsproductie in Duitsland en het testverbruik inclusief de vaak vergeten laadverliezen als basis voor zijn berekeningen.

CNG op kop

Resultaat? De elektrische auto’s doen het goed, maar worden volgens ADAC geklopt door twee modellen die op samengeperst aardgas rijden. De Seat Leon TGI is de beste van de test, nipt gevolgd door de Volkswagen Golf TGI (niet verwonderlijk, want de aandrijving is identiek). De Seat haalde een gemeten verbruik van 4,2 kg CNG/100 km met 91 g CO2/km. Hierbij werd CNG gebruikt met een bio-aandeel van 40 procent. Onduidelijk is in hoeverre ADAC in zijn beoordeling ook rekening gehouden heeft met eventuele methaanlekken bij de productie van aardgas. Naar de CO2-uitstoot in het productieproces van de verschillende brandstoffen werd wel gekeken in dit onderzoek.

De beste elektrische wagen was de Hyundai Kona Electric met zijn sterkste batterij (64 kWh), die opvallend zuiniger is in vergelijking met hetzelfde model vóór de facelift (19,5 kWh tegenover 16,7 kWh). ADAC vindt ook de elektrische Fiat 500 Cabrio en Renault Twingo heel efficiënt. Vooral kleine auto’s dus, al weet de Polestar 2 (alleen in zijn Single Motor-variant) zich ook bovenaan te plaatsen. Voorts valt ook Toyota’s waterstofauto Mirai op.

Slechte punten

Natuurlijk krijgen bepaalde modellen slechte punten en dat zijn niet alleen conventioneel aangedreven auto’s. Hekkensluiter is bijvoorbeeld de Porsche Cayenne in zijn plug-inhybrideversie, die blijkbaar veel benzine en stroom verbruikt. Ook de Opel Grandland X Hybrid bengelt onderaan. Tot slot vindt ADAC de G80 limousine (benzine) en GV80 SUV (diesel) van Genesis (het nieuwe luxemerk van Hyundai) te dorstig voor de huidige tijdsgeest.

De volledige lijst met 112 modellen vind je hier.