Dit zijn de populairste autokleuren in Europa en de wereld

Door: BV

Elk jaar weer maakt Axalta, een wereldwijde producent van lakken voor allerlei toepassingen, een rapport op over de populairste autokleuren. Het baseert zich daarbij op de bouwgegevens van auto’s. Dit zijn de resultaten van 2021.

Wit geeft (een beetje) prijs

Sinds 2011 is wit wereldwijd een hoogvlieger, met een hoogtepunt in 2017. Toen was maar liefst 39% van de geproduceerde auto’s voorzien van de lichtste tint van allemaal. Inmiddels is de populariteit ervan gedaald. In 2021 verloor de kleur nog eens 3 procentpunten. Dat is vooral te danken aan China, waar wit op één jaar tijd 7% aan populariteit moest inboeten. Het blijft niettemin wereldwijd nog steeds de populairste tint met een aandeel van 35%. Gevolgd door zwart en grijs.

Europa kiest voor grijs

In Europa is het fameuze wit goed voor amper 23% en kan het tenauwernood vasthouden aan z’n tweede stek. Zwart haalt een aandeel van 22% en grijs is nu de populairste tint op ons oude continent met 27%.

Zilver, tot voor enkele jaren erg populair, verloor veel van z’n pluimen. Bij ons tenminste. Want in Zuid-Amerika is het met 23% de op één na populairste kleur en ook in India bekleedt het die positie, daar al met een aandeel van 33%.

En echte kleuren?

Wereldwijd wint vooral blauw aan populariteit. Europa neemt daar het voortouw, met een aandeel van 11%. Ook rode auto’s zijn nog behoorlijk vaak te zien. In Amerika maken ze 8% van het totale volume uit, bij ons slechts 5%. De andere kleuren spelen nauwelijks een rol van betekenis. Helemaal origineel wordt je wanneer je rondrijdt met een auto die geel, oranje of groen is. Die kleuren halen wereldwijd niet meer dan 1% aandeel.