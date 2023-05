Zorgt deze nieuwe transportrichtlijn straks voor verkeerschaos?

Door: BV

Op 2 februari treedt een nieuwe Europese transportrichtlijn in voege. Dan moeten vrachtwagens op hun tachograaf niet alleen meer registreren wanneer een bestuurder rijdt en rust. Het schijfje moet ook opslaan in welk land hij rijdt. En die aanpassing zal volgens tal van Europese transportorganisaties voor verkeerschaos zorgen.

Digitale tachograaf is er nog niet

Een digitale tachograaf met een GPS-module zal automatisch registreren in welk land de bestuurder rijdt. Europa acht dat noodzakelijk om in te toekomst te kunnen bepalen of die bestuurder wel op een correcte manier vergoed zal worden. Klein probleem: de digitale tachograaf komt er pas in 2023. Maar ondanks naarstig lobbywerk van de transportsector, wil de EU desondanks niet van uitstel weten. Vrachtwagenbestuurders zullen daarom aan elke grens even moeten stoppen om de landcode op hun tachograaf manueel in te stellen.

Uitstoot is nu plots niet meer zo belangrijk

De reacties op die halsstarrige houding van Europa uit de transportsector zijn niet mals. Zowat alle transportfederaties dragen argumenten aan die uitstel moeten verantwoorden. De Nederlandse transportfederatie becijferde dat alle vrachtwagens één keer onnodig laten stoppen aan de grens jaarlijks evenveel CO2-uitstoot oplevert als een gemeente met 15.000 inwoners.

Ook veiligheid wordt als argument genegeerd

Dichter bij huis, bij Febetra, is er evenveel misnoegen. Daar zeggen ze dat wanneer alle vrachtwagens bij elke grens verplicht eens moeten stoppen, dat tot verkeerschaos kan leiden en er ook verkeersonveilige situaties zullen ontstaan. Pleidooien van de industrie om de aanpassing aan de tachograaf te mogen uitvoeren bij de eerste geplande stop van de vrachtwagen, vallen voorlopig op dovemansoren.