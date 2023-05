Extra lange Land Rover Defender 130 is gelekt

Door: BV

De jongste incarnatie van de Land Rover Defender is pas het tweede compleet nieuwe model in de ruim zestigjarige productiegeschiedenis van de ruige off-roader. En het moet gezegd, niet iedereen was even enthousiast met de grote nadruk op stijl en technologie van de jongste editie. Die bedenkingen lijken het commerciële succes van het model niet in de weg te staan. De Belgische invoerder weet te vertellen dat de Defender bij ons effectief het tweede best verkopende model uit het aanbod van het merk is. Alleen de Range Rover Evoque gaat hem nog vooraf.

Na de 90 en de 110: de Land Rover Defender 130

Geplaagd door chiptekorten, loopt de lancering van de verschillende motorversies, wat langzamer dan oorspronkelijk vooropgesteld. Ook de derde telg in het gamma, na de driedeurs 90 en de vijfdeurs 110, liet op zich wachten. Maar dat die 130 (naar analogie met het oude gamma van de Defender waar de cijfers oorspronkelijk stonden voor de wielbasis in inches) komt wel degelijk. Wellicht krijgen we hem nu deze zomer te zien.

Ruim 5 meter lang

Afbeeldingen die de 4x4-specialist indiende bij het Europese patentbureau en uitlekten, tonen voor het eerst hoe die 130 eruit zal zien. Cruciaal: in tegenstelling tot vroeger lijkt het verschil niet of nauwelijks gemaakt te worden door de wielbasis. Terwijl de voor- en achteraanzichten identiek blijven met de 110 en 90, worden er cruciale centimeters toegevoegd aan de achteroverhang. 34cm is het cijfer dat daarover circuleert, wat zou betekenen dat de achtzitter in het totaal 5,10m lang wordt.

De aggregaten worden wellicht gewoon overgenomen van de reeds bestaande versies. Dat betekent dat de topper een 5-liver V8 met 525pk (daar wordt nu nog aan gewerkt) zou kunnen worden, maar tegelijk wil het ook zeggen dat het gros van de modellen wellicht een drieliter diesel (met 200pk) of een tweeliter turbo met een gelijkaardig vermogen onder de kap krijgen. En vanzelfsprekend verwacht de invoerder in ons land heel wat van de stekkerhybride.