Oude Mini’s krijgen een stekker

Door: BV

Over de elektrificatie van oude auto’s is heel wat te doen te jongste tijd. Volgens de één is het heiligschennis. Volgens de ander is het een manier om een klassieker te blijven gebruiken in uitstootonverdraagzame tijden. Bij steeds meer autofabrikanten prikkelt het concept de interesse, al heeft dat wellicht veeleer met het verdienmodel te maken. Mini gaat nu bijvoorbeeld zelf oude exemplaren elektrificeren.

Klassieke Mini als EV

Op het Autosalon van New York toonde Mini in 2018 al eens een geëlektrificeerde klassieke Mini. Op die basis werkte een team in de fabriek in Oxford verder. Nu zou het merk klaar zijn om elektrische modellen op een grotere schaal te gaan bouwen.

De kit wordt vanzelfsprekend geplaatst nadat de verbrandingsmotor en al z’n aanhorigheden zijn verwijderd. Dat ‘nieuwe leven’ wordt de Mini ingeblazen door een 120pk sterke elektromotor en een accu die ongeveer 160km rijbereik oplevert. Goed voor een sprinttijd naar 100km/u van een seconde of 9. Het valt op dat de autobouwer geen nauwkeurige cijfers voorlegt.

Mini laat er ook nog bij weten dat je oude motor netjes wordt opgeslagen en dat opnieuw converteren naar een benzinemotor bijgevolg mogelijk blijft.

Mini Recharge ook voor Europa?

Of de geëlektrificeerde klassieke Mini’s ook op het Europese vasteland leverbaar worden, ligt voor de hand. De regelgeving in de verschillende Europese landen inzake conversies is een kluwen, maar als constructeur heeft Mini ongetwijfeld meer (homologatie-)slagkracht.

De prijs dan? Wel, ook daar wordt nog niks over gezegd. Vergelijkbare conversies kosten bij onafhankelijke (Engelse) bedrijven ongeveer 15.000 euro (zonder de donorauto weliswaar). Het lijkt logisch dat de conversie van de fabrikant zelf in dezelfde grootteorde valt.