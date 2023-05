Nissan kondigt elektrische opvolger van Micra aan

Door: BV

De Renault-Nissan alliantie liet vandaag in haar kaarten voor de toekomst kijken. Daarbij hoort de aankondiging van een elektrisch initiatief voor ons continent. Logisch, want daaraan kunnen autoconstructeurs inmiddels niet meer ontsnappen. Met de nieuwe Ariya zal Nissan naast de Leaf een tweede geheel elektrisch model aanbieden. Dat was al bekend. Vanaf nu staat ook een derde EV op de planning.

Naam: onbekend. Formaat: compact.

Meer informatie over de naam, de lancering en technische informatie wordt pas later bekendgemaakt. Voorlopig mogen we alleen weten dat het gaat om een compacte elektrische auto, gebaseerd op het CMF B-EV-platform van de alliantie. De Nissans zullen aan de zijde van Renaults op dezelfde technische basis (deze elektrische Renault 5 misschien?) in Frankrijk van de band lopen.

Ashwani Gupta, de Chief Operating Officer van Nissan verklapt verder nog dat het model de boeken in gaat als een opvolger van de Micra. Daarmee zal dus weerom een betaalbare conventioneel aangedreven auto uit het aanbod verdwijnen.