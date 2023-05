Illegale trajectcontroles: burgemeesters vinden dat ze niets fout doen

Door: RVDB

De trajectcontroles waarmee privébedrijven samen met gemeentes geld willen verdienen aan automobilisten, blijven ophef veroorzaken. Nadat ze illegaal bleken in Bonheiden, reageren de burgemeesters van Bilzen, Glabbeek en Sint-Pieters-Leeuw. Zij vinden de schorsing in Bonheiden terecht, maar stellen dat de trajectcontroles in hun gemeentes wel correct zijn.

Bonheiden wilde samen met de private partner TaaS (Trajectcontrole-as-a-Service) zijn (kleine) grondgebied vol trajectcontroles plaatsen. TaaS zou de installatie betalen en in ruil 24 euro per betrapte automobilist verdienen. Hoe meer boetes, hoe beter dus voor TaaS en de gemeentekas. Uit onderzoek van De Standaard bleek echter dat TaaS ook wilde meebeslissen over het verkeersveiligheidsbeleid, bijvoorbeeld door snelheidsremmers te laten verdwijnen of wegenwerken te vermijden. Een duidelijke inbreuk op het algemeen belang en daarom verklaarde Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers deze regeling onwettig.

Maar hoe zit het met de vier andere gemeentes die ook willen profiteren van de private trajectcontroles? Haaltert herbekijkt momenteel (net als Bonheiden) zijn standpunt rond de private trajectcontroles. De drie andere gemeentes zetten hun plannen gewoon door. Voor alle duidelijkheid: de gemeenteraadsbeslissingen van Bilzen, Glabbeek en Sint-Pieters-Leeuw werden niet geschorst door de hogere overheid. Als zij voldoen aan de regels die Somers aan de gemeentes heeft overgemaakt (lees: als ze het verkeersbeleid in eigen beheer houden), dan mogen deze gemeentes dus samenwerken met een privépartner. Zelfs al is de moraliteit hier ver te zoeken. De burgemeesters van Bilzen, Glabbeek en Sint-Pieters-Leeuw reageren.

Zwarte punten

Peter Reekmans, burgemeester van Glabbeek: “De trajectcontroles in onze gemeente maken deel uit van een verkeersveiligheidsplan om onze drie schoolomgevingen heel wat veiliger te maken en deze in Bilzen en Sint-Pieters-Leeuw worden alleen ingevoerd op locaties die echte zwarte verkeerspunten zijn. Wij pakken het dus totaal anders aan dan in Bonheiden het geval was en waar de minister correct tegen opgetreden heeft.”

“De bewering dat de private firma eiste dat snelheidsremmers weggenomen zouden moeten worden zoals in Bonheiden, is nooit een vraag geweest aan Bilzen, Glabbeek en Sint-Pieters-Leeuw. We waren er anders nooit in meegegaan!”, beweert de burgemeester van Bilzen, Johan Sauwens.

Grote besparingen

Volgens de redenering van deze burgemeesters gaat het niet om geld. Jan Desmeth, burgemeester van Sint-Pieters-Leeuw: “Deze trajectcontrole is een goed instrument als ze correct gebruikt wordt om alleen de verkeersveiligheid te verhogen en als een gemeente deze boetes uiteraard niet als een extra inkomstenbron hanteert. Wij betalen een variabele verwerkingskost aan TaaS, dat hierin gespecialiseerd is en wij kunnen hierdoor net meer blauw op straat inzetten in plaats van achter een bureau.”

Allemaal goed en wel, maar toch is er een duidelijk financieel voordeel voor de gemeentes die de private trajectcontroles inzetten als verdienmodel. Door de kosten van de infrastructuur en verwerking van de trajectcontroles af te schuiven op de privépartner (en indirect dus op de automobilisten waaraan TaaS geld wil verdienen), kunnen de gemeentes heel wat besparen. In Bilzen gaat het om 2 miljoen euro, in Glabbeek om 680.000 euro en in Sint-Pieters-Leeuw om 630.000 euro die de gemeentes naar eigen zeggen extra kunnen investeren in de herinrichting van kruispunten en de aanleg van fietspaden.