Bentley elektrificeert met 3 miljard euro

Door: BV

Bentley, het Britse luxemerk dat in handen is van Volkswagen, wil vanaf 2025 z’n eerste elektrische modellen introduceren. Daar wordt nu 3 miljard euro in geïnvesteerd.

Elektrische Bentleys uit Engeland

Voor het einde van het decennium zal Volkswagen de historische productievestiging in het Britse Crewe moderniseren. De 4.000 werknemer slaken daar een zucht van opluchting. Het leek er immers lang op dat de Duitsers een Britse basis voor het luxemerk niet zo belangrijk vonden. Er worden tenslotte ook al heel wat Bentleys in Duitsland gebouwd, al wordt dat niet aan de grote klok gehangen.

Bij Bentley zal de omschakeling naar louter elektrische auto’s er komen vanaf 2025. Maar ze zal dan wel radicaal zijn. Vanaf 2026 staan alleen nog stekkerhybrides en louter elektrische modellen op de planning. De tweede helft van dit decennium zou een eerste volledig elektrische Bentley moeten bestaan.

Nu reeds heeft het bedrijf stekkerhybridevarianten van de Bentayga SUV en z’n grote sedan, de Flying Spur.