Vlaming weet niet meer welke auto kopen en koopt daarom maar niks

Door: BV

Omdat hij niet weet welke aandrijfvorm de juist is, stelt de Vlaming de aankoop van een nieuwe auto uit. Dat is de conclusie van de Mobiliteitsbarometer van VAB. Die is het resultaat van een online bevraging bij 2.000 Vlamingen.

Twijfel tussen verbrandingsmotor, hybride of elektrisch

De twijfel over de juiste aandrijfvorm van een nieuwe auto - elektrisch, hybride of een verbrandingsmotor - zorgt bij de Vlaming tot uitstelgedrag. Liefst 47% van door VAB ondervraagde Vlamingen stelt om die reden de aankoop van een nieuwe auto uit. Jongere generaties twijfelen minder dan oudere.

De coronacrisis remt ook de aankoop van een nieuwe auto af. Volgens VAB haalt bijna 1 op 3 respondent aan dat hij z’n voertuig minder gebruikt dan voor de uitbraak van de pandemie. Tenslotte zegt ook nog zes procent van de bevraagden dat de lange wachttijden voor een nieuwe auto hen van een aankoop afhouden. Jongeren zijn hier volgens de organisatie het gevoeligst voor.

Tweedehandswagens zijn populair

Terwijl de verkoop van nieuwe auto’s in het slop zit, scheert die van tweedehandswagens hoge toppen. Zo zeer zelfs dat de prijs van een gemiddelde occasie het afgelopen jaar fors de hoogte in ging. Volgens VAB is een occasie bij zowat 27% van de Vlamingen de geprefereerde optie. Ook hier zijn het vooral jongeren die gevoelig zijn: bij de 18-24-jarigen kiest 42 procent dat pad. Bij de 25-34-jarigen is het nog steeds 38 procent.

Tenslotte weet VAB ook nog dat er bij tweedehandswagens minder vaak wordt gekozen voor een ‘nieuwe’ aandrijfvorm, zoals een stekkerhybride of een zuiver elektrisch voertuig.