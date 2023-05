Skoda Enyaq iV is er nu als Coupé, krijgt ook snelle RS

Door: BV

De Volkswagen ID.4 heeft de ID.5. Audi’s Q4 e-Tron heeft een Sportback. En bij Skoda heeft de Enyaq iV nu een Coupé. Allemaal zijn het afgeleiden van een elektrische SUV met een meer aflopende daklijn. Een nieuwe variant met meer vermogen introduceert het RS-logo nu ook voor het eerst op een elektrische versie van het bedrijf.

Minder luchtweerstand, meer rijbereik

De aflopende daklijn zorgt volgens Skoda voor betere aerodynamische prestaties. De weerstandswaarde zakt naar 0,234. En omdat het model ook een tikkeltje minder weegt, kan Skoda nu ook wat meer rijbereik beloven, al zijn de verschillen nu ook weer niet spectaculair te noemen.

De snelle RS is... vooral snel naar 100km/u

De op de MEB-structuur gebaseerde nieuwe elektrische Skoda komt er in een achterwielaangedreven versie met een 82kWh grote accu (77kWh bruikbaar, 204pk) die nu 545km ver rijdt volgens de WLTP-cyclus. 14km winst. Een tweede elektromotor knabbelt wat aan het rijbereik maar stuwt het vermogen wel naar 265pk. De RS-versie bedient nog steeds alle vier de wielen, maar die doet er met 295pk en 460Nm nog een schep bovenop. Acceleraties zijn altijd een sterk punt van EV’s. Hier is een sprinttijd van 6,5 tellen de blikvanger. De topsnelheid is niet echt een kaart die ze goed kunnen uitspelen. De pijp van de Enyaq Coupé RS is al uit bij 180km/u.

De snelste Enyaq Coupé heeft recht op onderstel dat vooraan 15mm en achteraan 10mm verlaagd is en vervangt de standaard bumpers voor exemplaren die een cursus assertiviteit gevolgd hebben. Alle versies nemen het interieur van de reguliere Enyaq gewoon over, al was er net voldoende budget voor wat specifieke accenten. Dat is met name bij de RS het geval. Die zal die gebruiken om z’n meerprijs te verantwoorden. Skoda lijkt ook nog steeds fier op de lichtgevende grille.