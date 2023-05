Klanten willen apps, maar automerken bakken er niks van, zegt studie

Door: BV

Autoconstructeurs leggen steeds meer nadruk op elektronica. Terwijl auto’s zichzelf technisch steeds minder van elkaar onderscheiden, proberen heel wat automerken - vooral in het premiumsegment - op te vallen met snufjes. Boordelektronica en apps worden naar voren geschoven als selectiecriteria en zijn volgens marketeers een belangrijke beslissende factor voor heel wat klanten.

Hoe meer nadruk op elektronica, hoe meer ontevredenheid bij klanten

Maar er is een probleem. Boordelektronica scoort stelselmatig slecht in betrouwbaarheids- en tevredenheidsstatistieken. Ze doen niet wat ze beloven, zijn omslachtig, onbetrouwbaar, moeilijk in te stellen… Uit onderzoek blijkt dat wie zich laat leiden door de beschikbaarheid van elektronische snufjes bijna altijd wordt teleurgesteld. Vaak betekent dat dat ze in de praktijk nauwelijks gebruikt worden.

Naast de boordelektronica worden ook apps op smartphones steeds belangrijker. Ze kunnen als sleutel gebruikt worden (maar de betrouwbaarheid is ook niet vlekkeloos) en kunnen informatie geven over de status van de auto, terwijl je bij de jongste versies ook op beperkte manieren kan ingrijpen. Ramen en deuren kunnen sluiten, en navigatiegegevens doorsturen staat volgens het bovengenoemde Amerikaanse onderzoeksbureau bovenaan de wenslijst van gebruikers.

Apps zijn bron van frustratie

Een onderzoek van 32 auto-apps onthult echter andermaal dat ze vooral een bron van frustratie zijn voor hun gebruikers. Géén enkele app werd door de klanten als ‘goed’ bestempeld. De minst slechte waren die van Tesla - dat al lang actief is op dit vlak - en Volvo. Vaak gehoorde opmerkingen zijn dat ze zinloos zijn, dat ze te traag of te onbetrouwbaar zijn en dat ze niet de nodige functionaliteiten hebben.

J.D. Power wijst ook met de vinger naar de garage. Die laat de goede configuratie van een app te vaak aan de klant over. Hij moet overigens ook bijstand blijven verlenen, want als de klant van telefoon verandert, kan het zijn dat zijn interventie wenselijk is. Of klanten daar apart voor willen gaan betalen, is nog een open vraag.