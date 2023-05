Autodeelservice Poppy heeft al 100.000 Belgische gebruikers

Door: BV

Vier jaar geleden startte autodeelservice Poppy in ons land met geld dat uit een investeringspot van VW-Group-invoerder D’Ieteren afkomstig was. Zopas rondde de service de kaap van 100.000 gebruikers, al is niet helemaal duidelijk hoe actief die allemaal van de dienst gebruik maken. Het aantal is een verdubbeling sinds 2019.

Waar vind je zo’n Poppy?

Deelwagens zijn op papier een interessante mobiliteitsoplossing. Uit statistieken die frequent door autodeeldiensten aangehaald worden, leer je immers dat een persoonlijke auto ongeveer 96% van de tijd stil staat. Wie voor de rest niks met een auto heeft, maar toch van de mobiliteit ervan gebruik wil maken, kan uitwijken naar een deeldienst. Poppy maakt gebruik van een zogeheten Free-floating-formule, wat betekent dat auto’s eender waar kunnen achtergelaten worden binnen bepaalde zones. De aanbieder werkt op die manier in Brussel, Mechelen en Antwerpen en op de luchthavens Zaventem, Antwerpen en Charleroi. Van zodra je buiten zo’n zone moet zijn, neemt het gebruiksgemak vanzelfsprekend een duik.

Drempelverlagend?

Bij Poppy vind je vijf automodellen: de Opel Cora, VW Polo, Seat Ibiza, Seat Mii en de elektrische Skoda Citigo. Parkeren in een Poppy-zone, onderhoud, brandstof, en taksen zijn inbegrepen. De aanbieder werkt via een app, waar je voortaan niet alleen een kredietkaart, maar ook een gewone bankkaart aan kan koppelen. Zo wil het bedrijf z’n diensten nog toegankelijker maken. Het zet zo’n 7.000 auto’s en 550 elektrische steps in.