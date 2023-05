Plug-in hybrides Audi Q7 en Q8 rijden verder voor fiscaal voordeel

Door: BV

De stekkerhybrides van de Audi Q7 en Q8 rijden voortaan wat verder op stroom. Audi steekt immers een iets grotere accu onder de koffervloer. Door de aanpassing komen meer versies onder de fiscaal aantrekkelijke grens van 50g/CO2/km.

Grotere accu

Beide modellen, die vanzelfsprekend precies dezelfde technische basis hebben, vertrekken vanuit een 3-liter V6 turbomotor. Niet alleen een elektromotor en een grotere accu van 14,4kWh (17,9kWh bruto) maken deel uit van het systeem, ook een achttrapsautomaat en vierwielaandrijving - bij Audi quattro genaamd - worden steeds tegen het zelfdragende koetswerk gevezen

Tot 55km



Audi zet twee versies van elke plug-in hybride in het gamma, identificeerbaar aan de volstrekt willekeurige cijfers ’55’ of ’60’. In het eerste geval schuilt achter het cijfer 381pk en 600Nm, in het tweede wordt dat 462pk. De overeenkomstige CO2-waarden bedragen respectievelijk 46 en 47gram voor de minst krachtige (een relatief begrip) en 49 en 52 gram voor de snelste uitvoering. Het elektrische uithoudingsvermogen varieert van 52 tot 55km.