2021: meer elektrische auto’s verkocht dan ooit tevoren in Europa, dit zijn de 10 populairste

Volgens cijfers van studiebureau Jato werden afgelopen jaar 2021 precies 1.205.387 elektrische auto’s aan de Europese consument geleverd. Een stijging van 63% ten aanzien van de 739.329 stuks van 2020. Hoe de chipcrisis de cijfers vertekent, is niet geweten.

1 nieuwe auto op 10 is elektrisch in Eurpoa, maar de verschillen zijn groot

Een fractie meer dan 10% van alle nieuwe auto’s in Europa heeft nu een louter elektrische aandrijving en de consument kan volgens Jato nu kiezen uit 74 verschillende elektrische auto’s, terwijl dat er een jaar eerder nog slechts 57 waren.

De verschillen per land blijven echter groot. België presteert ondergemiddeld, met 5,8 procent van het totaal. In ons land negeert de particulier het segment nog nagenoeg volledig (meer over de doorbraak van de EV in België lees je hier).

Noorwegen is het land dat het gemiddelde het meeste de hoogte in stuwt. Daar is ruim 63% van alle nieuwe auto’s elektrisch. Nederland staat op 2, met net geen 20%. Opmerkelijk wel: het aandeel elektrische auto’s nam er met een halve procent af. Zweden maakt de top 3 compleet met precies 19% van het totale volume. Onderaan de tabel vinden we Slowakije (1,4%), Tsjechië (1,3%) en Cyprus (0,4%).

Wat zijn de populairste elektrische auto's in Europa?

Hoewel de Amerikaanse EV-fabrikant Tesla marktaandeel kwijtspeelde (van 31,1 naar 13,9 procent op vier jaar tijd) blijft het merk met ruim 160.000 stekkerauto’s wel nog het populairste merk. Als groep heeft Volkswagen inmiddels het voortouw genomen. Met al z’n merken samen pikt het één vierde van de EV markt in.

Stellantis, met Opel, Peugeot, Citroën, Fiat, Alfa-Romeo… pakt 14% van de EV-markt. Opmerkelijk is dat dat niet genoeg is om uit de greep van de CO2-boetes te blijven. Het concern zag zich begin dit jaar al verplicht om populaire modellen als de Citroën Berlingo en Peugeot Rifter voortaan nog alleen elektrisch aan te bieden. Ze werden in één klap meer dan 12.000 euro duurder en de verkoop decimeerde.

