Gent verbant alle oldtimers uit lage-emissiezone

Door: RVDB

Gent doet zijn reputatie van auto-onvriendelijke stad weer alle eer aan. Geen enkele oldtimer mag er de lage-emissiezone nog binnen zonder dagpas. Deze reactie van het stadsbestuur volgt op de beslissing van de Raad van State om een deel van het LEZ-reglement te vernietigen. Wat is er aan de hand?

Oldtimers ouder dan 40 jaar werden tot nu toe wel toegelaten in de Gentse lage-emissiezone, mits betaling (een jaarpas kost 345 euro). Een uitzondering in het LEZ-reglement maakte dit mogelijk. Discriminatie, vond een Gentenaar die met zijn ‘jongere’ BMW uit 1986 niet werd toegelaten. Oldtimers ouder dan 30 jaar maar jonger dan 40 jaar mogen namelijk niet binnen in de LEZ, behalve met een dagpas van 35 euro die je maximaal acht keer per jaar kunt kopen. Niet bepaald handig wanneer je met een recente oldtimer in Gent woont ...

Sterke argumenten

De BEHVA (Belgian Historic Vehicle Association), die opkomt voor de belangen van oldtimerrijders, ondernam juridische stappen. In zijn pleidooi kwam de BEHVA met sterke argumenten. Het onderscheid in het LEZ-reglement is volgens de BEHVA een manifeste schending van het gelijkheidsbeginsel door “een draconisch verschil in behandeling”. Het staat ook haaks op het beleid in de meeste andere Europese lidstaten en zelfs in Brussel (waar oldtimers ouder dan 30 jaar en ingeschreven in België toegang krijgen tot de LEZ). Daarnaast heeft de Europese Commissie in 2017 aanbevelingen gepubliceerd waarin gepleit wordt om oldtimers vrij te stellen van stedelijke toegangsregelingen zoals een LEZ. De Europese definitie verwijst trouwens naar voertuigen ouder dan 30 jaar.

In zijn arrest van 1 februari 2022 geeft de Raad van State de BEHVA gelijk. Resultaat: de stad Gent mag in het LEZ-reglement geen onderscheid meer maken tussen ‘jonge’ en ‘oude’ oldtimers omdat dit “niet steunt op een objectieve, pertinente en redelijke verantwoording”.

Alle oldtimers verboden

Dan zou je denken dat Gent voortaan alle oldtimers gelijk behandelt en toelaat vanaf 30 jaar. Maar dat is natuurlijk buiten het niet bepaald autovriendelijke stadsbestuur gerekend. Alle oldtimers worden nu inderdaad gelijk behandeld: ze zijn allemaal verboden in de LEZ, behalve acht keer per jaar met een betalende dagpas. Volgens het arrest kan een uitzondering voor oldtimers voorzien worden, maar moet dat niet. Kennelijk verbiedt het Gentse stadsbestuur dan liever alle oldtimers.

Schepen van Milieu Tine Heyse (Groen), bevoegd voor de LEZ, reageerde als volgt bij de VRT: “Het artikel over de oude oldtimers is nu geschrapt, dus ook die zullen een boete krijgen als ze de LEZ binnenrijden. Dat zal nog niet meteen zijn. Eerst moeten we iedereen nog goed informeren. We gaan ook bekijken hoe we hun vergunning deels kunnen terugbetalen.”

Vlaamse oplossing in zicht?

De schepen wijst er ook op dat het belangrijk is voor eigenaars van oldtimers dat Vlaanderen duidelijk maakt wat wel en niet kan in een LEZ. Volgens haar moet er op Vlaams niveau iets veranderen. Een terechte opmerking, want al in 2019 werd in het Vlaamse regeerakkoord een definitieve en uniforme oplossing voor oldtimers beloofd. En die is er vandaag nog altijd niet. Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) zei dinsdag in het Vlaams Parlement dat het arrest van de Raad van State voor “bijkomende urgentie” zorgt. De BEHVA hoopt dat alle oldtimers vanaf 30 jaar vrije toegang krijgen tot elke LEZ. Benieuwd of er eindelijk schot in de zaak komt …