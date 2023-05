Koop de Mercedes 300 SL van Juan Manuel Fangio

Door: BV

Het is niet vaak dat je de kans krijgt om een stuk racegeschiedenis te kopen. Maar één (ongetwijfeld gefortuneerde koper) zal straks deze bijzondere Mercedes 300 SL aan z’n collectie kunnen toevoegen. Hij behoorde ooit toe aan Juan Manuel Fangio. Volgens velen nog steeds de grootste F1-piloot aller tijden. De man kreeg dit exemplaar in 1958, na z’n pensioen bij de koningsklasse van de autosport, cadeau van het merk met de ster.

Mercedes 300 SL zonder vleugels

Fangio reed met de auto eerst door Europa en liet ‘m vervolgens verschepen naar thuisland Argentinië. Daar bleef de auto tot hij er in het Balcarce-museum een plaats kreeg. Nu wordt het exemplaar, met 72.951km op de teller, geveild bij Sotheby’s.

De auto is nog precies zoals Fangio hem achterliet. De man zat dus zelf nog op het gekrakeleerde leder van de stoelen. Stuur en schakelpook werden door ‘El Maestro’ zelf beroerd.

Miljoenen

Dat je op vier maart, wanneer dit exemplaar finaal onder de hamer gaat, maar beter diepe zakken kan hebben, is nu al duidelijk. Een exemplaar met vleugeldeuren (doorgaans meer waard dan een Mercedes 300 SL Roadster) kostte onlangs al bijna 7 miljoen euro. In dit geval zullen we de prijs wellicht niet te weten komen, want de veiling is niet openbaar.