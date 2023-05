De krachtigste SUV ooit: Aston Martin DBX707

Door: BV

Wie in het segment van de uber-luxe-SUVs gaat shoppen heeft verrassend veel keuze. Zelfs wanneer een Porsche je te gewoon is, dan heb je nog altijd te kiezen uit een Lamborghini Urus, een Bentley Bentayga of een Aston Martin DBX. En voor het jaareinde komt daar ook nog een Ferrari bij.

Wie 150.000 euro of meer te spenderen heeft, kan kritisch zijn. Bij Aston Martin vonden ze dat hun DBX daarom nog wel wat extra vermogen kon gebruiken. Deze DBX707 is de oplossing.

Nooit had een SUV meer vermogen

De 4-liter V8, van AMG-origine, is nog eens extra opgekitteld. Met 707pk en 900Nm wordt die in één klap 150pk en 200Nm krachtiger dan de ‘gewone’ DBX en is hij ook meteen de krachtigste van ze allemaal. De Urus blijft steken op 650pk en de Bentayga Speed geraakt weinig verder dan 635pk.

Hij mag dan wel groot en zwaar zijn, met bovenstaande vermogenscijfers maakt dat allemaal niet zoveel meer uit. De aandrijflijn omvat voorts nog een nieuwe negentrapsautomaat en vierwielaandrijving met limited-slip differentiëlen die voor de gelegenheid opgewaardeerd zijn. En omdat je dat geweld ook aan de teugels moet kunnen houden, zijn carbon-keramische remmen standaard. Vooraan hebben de schijven al een diameter van 42cm. Gelukkig zijn de velgen ook minstens 22” groot. De prestaties? Een sprinttijd naar 100km/u in 3,2 seconden en een topsnelheid van 310km/u.

Je moet vanzelfsprekend niet alleen kunnen voelen dat het de snelste DBX is. Je moet ook kunnen zien. Daarom hult die zich in een agressievere koetswerkkit en heb je aan de binnenkant een specifieke afwerking waarin Alcantara wat meer aandacht opeist.