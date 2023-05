Alfa Romeo Tonale is eindelijk klaar voor lancering

Door: RVDB

Alfa Romeo staat voor een heuse metamorfosi. Die start met de nieuwe Tonale, de eerste compacte SUV van het merk, tegelijk Alfa’s eerste plug-inhybride én de eerste auto die uitpakt met een NFT (non-fungible token).

De ontwikkeling van de Tonale leek uit te draaien op een processie van Echternach. Al in 2019 werd het concept van de Tonale voorgesteld op het salon van Genève. Sindsdien werd de lancering meermaals uitgesteld. Door corona natuurlijk, maar ook omdat de nieuwe topman van het merk, Jean-Philippe Imperato, de puntjes op de i wilde zetten. De Tonale is dan ook zeer belangrijk voor Alfa Romeo en moet voor de kentering zorgen. Met alleen de Giulia en Stelvio is het huidige gamma immers te beperkt. Sinds het pensioen van de Giulietta in 2020 schitterde Alfa Romeo door afwezigheid in het C-segment.

Maar nu is de Tonale dus echt klaar. Vanaf april kun je hem bestellen (wat ook online kan) in de lanceringsversie Edizione Speciale. De Tonale is 4,53 meter lang, 1,84 meter breed en 1,6 meter hoog. Qua stijl blijft hij trouw aan het lijnenspel van het prototype, op wat kleine aanpassingen na. Typisch Alfa zijn onder meer de grille, de velgen (19 en 20 duim) met vijf ronde gaten en de tellerpartij, die wat weg heeft van een verrekijker. In het interieur vind je een infotainmentsysteem dat op Android draait en draadloze updates kan ontvangen. Je kunt het via Amazon Alexa met de stem bedienen. Het systeem omvat een scherm van 12,3 inch voor de bestuurder en een centraal aanraakscherm van 10,25 inch.

NFT als primeur

Een ‘wereldprimeur’ waar Alfa Romeo trots op is: de Tonale is de eerste auto met een NFT-certificaat (non-fungible token), gebaseerd op blockchaintechnologie. Een … wat? Zie het als een soort digitaal paspoort dat de levensgeschiedenis van de auto bijhoudt.

Doorgaans is zo’n NFT niet veel meer dan een lege doos om geld te verdienen, denk maar aan de NFT’s van doelpunten die Club Brugge aan zijn fans verkoopt. In de Tonale kan het wel een troef betekenen omdat je dit certificaat kunt gebruiken als bewijs dat de auto goed onderhouden werd, met een positief effect op de restwaarde. Vormt de privacy geen probleem? Alfa Romeo moet voor dit systeem eerst toestemming vragen aan de klant. De Italianen geven trouwens vijf jaar fabrieksgarantie op de Tonale. Op de batterijen van de hybrideversies is dat acht jaar of 150.000 kilometer.

Nog niet helemaal elektrisch

Dat heb je goed gelezen: de Tonale wordt de eerste (plug-in)hybride van Alfa Romeo. Hoewel het prototype van de Tonale puur elektrisch was, geldt dat niet voor het seriemodel. Er is een 1.5-turbobenzinemotor (130 of 160 pk) met kleine elektromotor (48 volt, 15 kW), geïntegreerd in de transmissie. Een milde hybride, al kan die volgens Alfa Romeo ook zonder de benzinemotor de (voor)wielen aandrijven. Naast deze twee milde hybrides biedt Alfa Romeo ook een vierwielaangedreven plug-inhybride met 1.3-turbobenzinemotor aan. Hiermee kun je tot 60 kilometer (en volgens Alfa Romeo in de stad zelfs 80 kilometer) elektrisch rijden. Met 275 pk is dit meteen de krachtigste versie van de Tonale. Tot slot kun je ook nog altijd dieselen, dankzij de 1.6 met 130 pk en voorwielaandrijving. Hoeveel de Tonale moet kosten, heeft Alfa Romeo nog niet bekendgemaakt.