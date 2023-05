Met de auto naar het voetbal? Club Brugge maakt het absurd moeilijk

Door: RVDB

Heel wat supporters gaan het liefst met de auto naar een voetbalmatch. Voor de supporters van Club Brugge dreigt dat in het nieuwe stadion een lastige opdracht te worden. Het mobiliteitsplan is er duidelijk op gericht om autogebruik te ontmoedigen.

Het Jan Breydelstadion van Club Brugge ligt in een drukbevolkte wijk in deelgemeente Sint-Andries, waardoor de buurt op matchdagen te maken krijgt met rondrijdende bestuurders die een parkeerplaats zoeken. Niet echt de ideale locatie voor een voetbalstadion dus. Toch wil Club Brugge tegen de zomer van 2023 een nieuwe voetbaltempel openen, vlak naast het huidige stadion. In het nieuwe stadion zullen ruim 10.000 supporters meer kunnen zitten (circa 40.000), die uiteraard vlot ter plaatse moeten geraken.

Eigenaardige bepalingen

Om een omgevingsvergunning te kunnen krijgen, moest Club Brugge onder meer een uitgebreid mobiliteitsplan uitwerken. Burgemeester Dirk De fauw van CD&V (die zelf ook in de buurt van het stadion woont) lichtte het plan toe in een interview met Radio 1. Eén ding is duidelijk: het plan bevat enkele eigenaardige bepalingen en roept vooral veel vragen op.

Zo moeten supporters vooraf aangeven op welke manier ze naar het stadion komen: te voet, met de fiets, met het openbaar vervoer of met de auto. Met de auto wordt dat een hele opgave. Op de parking van het stadion zijn ‘slechts’ 3.000 plaatsen voorzien. Je hoeft geen mobiliteitsexpert te zijn om te beseffen dat dit veel te weinig is voor meer dan 40.000 supporters, maar de redenering luidt dat dit het maximum is dat het wegennet rond het stadion kan slikken.

Rond het stadion zal een ruime perimeter ingesteld worden waar je niet meer mag parkeren op wedstrijddagen. Wat als je als buurtbewoner gasten wilt ontvangen op een matchdag? Dan moet je een voucher aanvragen bij de stad. Auto’s van supporters zijn daar niet welkom. “Het wordt niet zo interessant om nog met de wagen te komen en je wat verder te parkeren. Dat wordt namelijk een ernstige wandelafstand naar het stadion”, geeft de burgemeester aan. Er komen wel randparkings met shuttlebussen om de supporters naar het stadion te brengen, wat een goede oplossing tegen de verkeersdrukte kan zijn.

Te laat? Pech

Supporters moeten op voorhand doorgeven hoe, wanneer en met hoeveel ze naar de match willen komen. Wie met meerdere personen in één auto komt, zou recht hebben op een parkeerplekje dichter bij het stadion. Kom je de ‘afspraken’ niet na – bijvoorbeeld als te laat bent – dan geraak je het stadion niet meer binnen. Perfect legaal, volgens de burgemeester. Autobestuurders krijgen een tijdslot van 15 minuten, fietsers van 30 minuten. Alsof er in de buurt van het stadion nooit files zijn en iedereen zijn uur van aankomst perfect kan timen … Wie herhaaldelijk zijn tijdslot mist, riskeert zelfs een stadionverbod.

“Je moet aanduiden waar je wilt parkeren en op de parking wordt je ticket een eerste keer gescand. Zonder die scan kom je het stadion niet binnen”, verduidelijkt Dirk De fauw bij Radio 1. Supporters die met de fiets komen, kunnen 4.400 fietsenstallingen gebruiken. “Er is een ruime zone voorzien waar op een ordentelijke manier fietsen kunnen gestald worden. De fietsers zullen zeker op een goede manier behandeld worden.”