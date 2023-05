Eerste details elektrische Ferrari zijn los

Door: BV

Ferrari is het toonbeeld van sportiviteit, autosport en… de verbrandingsmotor. Het merk heeft een lange traditie. De afgelopen jaren was het ondenkbaar dat het merk uit Maranello het SUV-segment zou betreden - maar dat is nu toch voor dit jaar - laat staan het segment van de elektrische auto's. Tijden veranderen en Ferrari heeft geen andere keuze dan haar eerste elektrische auto te introduceren. Het zal voor 2025 zijn, werd vorig jaar al officieel bevestigd. Maar er was nog niets over bekend. Tot het merk patenten begon aan te vragen voor de architectuur van zijn toekomstige sportwagen.

Klassieke middenmotor architectuur

Het octrooi in kwestie is in juni 2019 ingediend bij het Amerikaanse octrooibureau, maar pas een paar dagen geleden openbaar gemaakt. Gepresenteerd als een "elektrische of hybride sportwagen", geeft het ons een gedetailleerd ontwerp van de architectuur van wat de elektrische toekomst van Maranello zou kunnen vertegenwoordigen.

De beelden tonen een lage tweezitter met de klassieke middenmotoropstelling, maar in de plaats van de verbrandingsmotor vinden we uiteraard een massief accupakket, waarvan de capaciteit nog onbekend is. Naast deze grote accu bevinden zich vier kleinere accu's onder de stoelen in de vloer.

Grote actieradius

In het officiële document staat dat "hoewel de afbeeldingen geen verbrandingsmotor tonen, deze in het voorste deel van het voertuig of achter het achterste accupakket zou kunnen worden ondergebracht (...), waardoor een configuratie wordt gedefinieerd waarbij het achterste accupakket tussen de verbrandingsmotor en de zitplaatsen van het voertuig is geplaatst".

In dat geval zou de hybride auto worden omgevormd tot een elektrische auto met grote actieradius, waarin een kleine interne verbrandingsmotor als generator zou fungeren, zoals het geval is bij de BMW i3 94Ah. Dit lijkt een oplossing waarbij de acceleratieprestaties van elektrische auto's en de efficiëntie behouden blijven, ervan uitgaand dat het beter is om elektriciteit op te wekken dan om met een grote accuset te zeulen.

Een ander merkwaardig detail is dat het achterste deel van dit subframe, waar de grote accu is ondergebracht, iets naar boven is gekanteld. Het lijkt erop dat dit is om een "negatieve lift" te produceren, dus om aërodynamische ondersteuning te bevorderen. Dit gebied kan, vreemd genoeg, ook worden gebruikt om de batterijen te koelen.