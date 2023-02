Europese batterijenfabriek Volvo niet in Gent, wel in Göteborg

Door: BV

Volvo en Northvolt bouwen samen binnenkort één van de grootste batterijfabrieken in Europa. Die moet de agressieve elektrificatie van het merk Volvo mogelijk maken. Er wordt ruim 2,5 miljard euro geïnvesteerd.

Niet Gent, ondanks politieke inspanningen

De keuze viel uiteindelijk op Göteborg. Eerder was de site van Volvo in Gent nog in de running. In een fel gemediatiseerd bezoek aan Zweden ging Vlaams minister-president Jan Jambon vorig jaar nog de Belgische zaak bepleiten, maar veel indruk maakte hij ogenschijnlijk niet.

3.000 arbeidsplaatsen

De faciliteit, die zich helemaal als CO2-neutraal zal laten certificeren, wil jaarlijks tot 50gWh batterijcapaciteit bouwen. Het wordt daarmee één van de grootste fabrieken in z’n soort in Europa. Het productievolume zou voldoende moeten zijn voor zo’n half miljoen elektrische auto’s (Volvo’s en Polestar). De productie start volgens de planning in 2025. Er zal zo’n 3.000 man aan de slag gaan, al betekent dat niet dat er ook 3.000 arbeidsplaatsen gecreëerd worden.