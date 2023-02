Het beeldje van Rolls-Royce is niet meer aerodynamisch genoeg

Door: BV

In 2023 komt Rolls-Royce op de markt met de Spectre. Dat is de luxecoupé van de toekomst want: elektrisch aangedreven. Maar dat betekent ook dat hij ver zal moeten kunnen rijden. En dat betekent dat er net als bij alle andere elektrische auto’s een flinke extra inspanning verricht wordt op vlak van aerodynamica. En wat blijkt? Het beeldje dat - al dan niet wegklapbaar - op de neus van een Rolls-Royce prijkt, wringt teveel tegen.

Elegante dame

De elegante dame bestaat al sinds 1911, maar dat wil niet zeggen dat ze oud is. Doorheen de geschiedenis onderging ze al meermaals een subtiele transformatie. Aanvankelijk was ze een flinke 17cm groot. Maar ze kromp, eerst tot 14,5cm en vervolgens trapsgewijs naar een centimeter of 11. Sinds 1995 is ze nog hooguit 10cm groot. Nu wordt ze nog kleiner: minder dan 8,3cm. Want dat vangt minder wind. Ze verandert daarom ook een beetje van houding. Eén voet vooruit in plaats van samen en meer voorovergebogen. En haar vleugels zijn ook wat aerodynamischer.

Wat weten we al van de Rolls-Royce Spectre?

Van de elektrische Rolls is al geweten dat die hetzelfde platform zal gebruiken als de BMW i7, met een gigantisch accupakket van 120kWh en tot 700km rijbereik, terwijl je moet rekenen op zo’n 700pk. Exotische cijfers, maar het Britse merk bedient dan ook een publiek dat doorgaans niet naar de prijs van een auto kijkt.