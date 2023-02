Geen nieuw model bij Tesla dit jaar, maar wel dit

Door: BV

We zegden het hier bij Auto55.be al: autokaraoke is een heuse rage in China. Zo zeer zelfs dat Westerse autofabrikanten tegen lagere verkopen zouden kunnen aankijken als ze geen compatibiliteit met autokaraokesystemen aanbieden.

Tesla heeft het er alvast in de smiezen. Tesla heeft er een eigen app - Caraoke - en sinds een software-update ter gelegenheid van het Chinese nieuwjaar, is er ook compatibiliteit met het populaire lokale karaokeplatform Leishi KTV.

Eigen microfoon

Voortaan vult Tesla de functionaliteit aan met een nieuw accessoire, dat voor bijna 180 euro, alleen in China te koop is. Het is een set met twee microfonen die zich automatisch aan het infotainmentsysteem paren. Ook deze zijn weer compatibel met het lokale Leishi-platform.

In het Westen heeft Tesla op het eerste zicht geen plannen om de micro’s of Caraoke te commercialiseren. Gebruik ervan zou overigens ingaan tegen de bepalingen in de wegcode van heel wat Europese landen of Amerikaanse staten en Tesla lag al onder vuur omdat het soms functies - zoals gaming - die de aandacht kunnen afleiden van het verkeer onvoldoende beveiligde.