Europa gelooft verbruikscijfers plug-in hybrides niet meer

Door: BV

Dat er wat schort met de meetmethode voor het verbruik van plug-in hybrides en elektrische auto’s, lijkt alsmaar duidelijker te worden. Het gaat om auto’s die in de praktijk zelden of nooit hun opgegeven cijfer halen. Dat was voorheen ook het geval bij benzine- en dieselmotoren, maar de strengere WLTP-berekeningsmethode zorgde ervoor dat de verbruikscijfers daarvan tegenwoordig min of meer realistisch zijn.

Is de plug-in hybride wel of niet ecologisch?

Volgens informatie die door persagentschap Reuters werd bemachtigd, gaat de EU er intussen van uit dat PHEVs (plug-in hybrides) de uitstoot niet zoveel verminderen als soms wordt beweerd. De EU wil daarom de meetmethode herzien, uiterlijk tegen 2025. De houding van de EU is op z’n minst hypocriet te noemen, want het is tenslotte zij zelf die ook eerst opvallend voordelige meetmethodes instelde.

Bedrieglijk?

De International Council for Clean Transportation (ICCT), een milieu-denktank, heeft onlangs een studie gepubliceerd die aantoont dat de WLTP-test niet de realiteit weergeeft van hoezeer PHEV's afhankelijk zijn van hun verbrandingsmotoren. Met behulp van emissiegegevens van 100.000 PHEV's uit bronnen zoals bedrijfswagendatabases en brandstofvolgwebsites van consumenten, ontdekte de ICCT dat PHEV's minder vaak worden opgeladen en een kortere actieradius hebben dan de WLTP-cijfers suggereren. Peter Mock, de Europese directeur van het ICCT noemde de hybrides ‘bedrieglijk’, nauwelijks enkele weken nadat een Zwitsers onderzoek met vergelijkbare straffe taal uitpakte.

Een ambtenaar van de Europese Commissie bevestigde aan Reuters dat een wijziging van de metingen voor de uitstoot van verontreinigende stoffen wordt gesproken, maar wilde geen verdere details geven.