Audi’s zijn niet duur en exclusief genoeg

Door: BV

De verplichte elektrificatie van het Europese wagenpark, hoewel nog veraf, begint nu al het aanbod van autoconstructeurs vorm te geven. Die doen wat ze moeten: elk jaar de uitstoot (aan de uitlaat) drastisch beperken en meer en meer modellen in het gamma opnemen die een lage of ultralage officiële uitstoot hebben.

Eerste slachtoffer van elektrificatie: de kleinste auto's met de laagste uitstoot

Geheel of gedeeltelijk geëlektrificeerde auto’s zijn duur en dat zorgt er ironisch genoeg voor dat heel wat automerken hun aanwezigheid in meer betaalbare autosegmenten in vraag stellen. De stadsauto, van oudsher de kleinste en zuinigste, verdwijnt.

Tijdens de jaren negentig van de vorige eeuw en het begin van deze eeuw hadden de zogeheten premiumspelers geld geroken in meer toegankelijke segmenten. Daarvoor bouwen ze immers auto’s met weinig onderscheidend vermogen (ze zijn technisch niet superieur te noemen aan modellen uit het compacte segment van generalisten), maar met een hogere verkoopswaarde. De winsten dikten aan.

Kleinste modellen moeten weg bij Audi

Nu zien die premiumspelers zich genoodzaakt om de rekensom opnieuw te maken. Markus Duesmann, de topman van Volkswagen, liet in de Duitse krant Handelsblatt inmiddels verstaan dat het resultaat niet past binnen de toekomstvisie van Audi. De kleinste modellen moeten verdwijnen.

Audi’s A1 - eigenlijk een verklede Volkswagen Polo - gaat uit het gamma. Van het model werden twee generaties gebouwd. De eerste liep trouwens een tijdlang in Brussel van de band. De Audi Q2 is dan weer de kleinste crossover van het bedrijf. Het model werd pas in 2016 boven de doopvont gehouden en verdwijnt straks weer. Normaal gezien is het model in 2023 aan aflossing toe, maar die komt niet. “Audi zal z’n gamma naar beneden beperken en naar boven uitbreiden” voegt Duesmann toe.