Brandweer wil parkeervrijheid elektrische auto's inperken

Door: BV

Wie vandaag met een elektrische auto parkeert in een parkeertoren of ondergrondse parkeergarage, mag z’n auto zetten waar hij wil. Als het van de Brusselse brandweer afhangt, blijft dat niet zo. Het korps roept op om duidelijke regels in te voeren. De reden? Het feit dat elektrische auto’s bij een brand zo moeilijk te blussen zijn.

Niet vaker brand, wel anders

Uit recente cijfers van het Nederlandse veiligheidsbureau mag blijken dat een elektrische auto niet vaker vuur vat dan een conventionele auto. Soms lijkt dat zo, omwille van een grote aandacht van media voor branden bij EV’s. Maar wat wel anders is: is het verloop van zo’n brand. Een elektrische auto is moeilijk te blussen, omdat er een thermische reactie in de batterij plaatsvind. De batterij langdurig koelen is vaak de enige oplossing. Na brand wordt een elektrische auto bij voorkeur tussen 48 en 72 uur ondergedompeld in een container met water.

Brand van elektrische auto is grote uitdaging voor blusdiensten

De moeilijke blusvereisten, baren brandweerdiensten kopzorgen. Afgelopen vrijdag vatte op de derde verdieping onder nul van een Brusselse parkeergarage een elektrische BMW vuur. Het brandweerkorps kreeg de brand onder controle, maar moest beroep doen op een takeldienst met een 4x4 om de smeulende elektrische auto drie verdiepen hoger uit de garage te slepen. De Brandweer in Brussel zal nu investeren in een auto die speciaal wordt gebouwd om elektrische auto’s uit parkeergarages te slepen.

Toch roept de brandweer op tot meer regelgeving. De Brusselse brandweer vindt dat er geïnvesteerd moet worden in branddetectie, een afzuigsysteem voor rook- en warmte en het wil dat snellaadpunten in parkeergarages verboden worden, omdat opladen het brandrisico verhoogt. Het wil ook dat elektrische auto’s uitsluitend dicht bij de in- en uitgang mogen geparkeerd worden en niet hoog boven- of diep onder de grond.

Hoe het straks verder moet met parkeergarages wanneer elke auto elektrisch aangedreven wordt, is niet duidelijk.