Mobiliteitsminister Lydia Peeters wil meer geld verdienen aan trajectcontroles, haalt alle borden weg

Door: RVDB

Automobilisten mogen zich de komende maanden aan massa’s boetes verwachten. Ze worden in de val gelokt omdat mobiliteitsminister Lydia Peeters de waarschuwingsborden van trajectcontroles langs gewestwegen laat verdwijnen. “Dit zijn je reinste Big Brother-toestanden”, vindt een misnoegde burgemeester. De officiële uitleg voor de maatregel klinkt allesbehalve geloofwaardig.

Om automobilisten te sensibiliseren en ervoor te zorgen dat ze trager rijden in gevaarlijke zones, worden trajectcontroles aangekondigd met een verkeersbord met radar. Een win-winsituatie: automobilisten die het goed bedoelen, worden eraan herinnerd dat ze op hun snelheid moeten letten én de verkeersveiligheid vaart er wel bij want er gebeuren minder ongevallen in zones met trajectcontrole.

Wildgroei van verkeersborden

Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open Vld) ziet er echter een uitstekend middel in om de inkomsten uit boetes te verhogen. Dat concluderen we toch uit de nieuwe maatregel om alle waarschuwingsborden voor trajectcontroles langs gewestwegen te verwijderen. Waarom dat gebeurt? Officieel heeft het niets met boetes te maken (wat had je gedacht?). Volgens het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) verdwijnen de waarschuwingsborden om iets te doen aan de wildgroei van verkeersborden langs onze wegen.

“ Dit zijn je reinste Big Brother-toestanden, die niets meer met verkeersveiligheid te maken hebben ”

De maatregel is niet alleen bij automobilisten maar ook bij verschillende burgemeesters in het verkeerde keelgat geschoten. Zo reageerde Peter Reekmans (Dorpspartij), de burgemeester van Glabbeek, scherp bij de VRT: “Wij gaan als gemeentebestuur niet akkoord met de nieuwe Vlaamse regels rond trajectcontroles zonder waarschuwingsborden op gewestwegen die recent door de Vlaamse minister van Mobiliteit zonder enig overleg werden ingevoerd. Dit zijn je reinste Big Brother-toestanden, die niets meer met verkeersveiligheid te maken hebben en elk draagvlak bij de bevolking wegnemen. Wij zijn voor controles, maar niet in het geniep.”

Dure gevolgen

De gevolgen van de maatregel laten zich raden: onwetende automobilisten zullen niet meer opletten voor trajectcontroles (wat de veiligheid uiteraard niet ten goede komt) en tegen de lamp lopen. In het geval van pendelaars zelfs elke dag, tot ze een hele reeks boetes in de brievenbus aantreffen. En dat duurt al snel enkele weken, zeker wanneer de boetes eerst via een leasingmaatschappij moeten passeren. In een tijd waarin veel gezinnen het nu al budgettair moeilijk hebben, is dit ronduit onverantwoord en asociaal beleid te noemen. Met uitzondering van de staatskas zijn er in dit verhaal alleen maar verliezers. Automobilisten moeten nu hopen dat gemeentes zelf borden plaatsen of een beroep doen op diensten zoals Waze en Coyote.