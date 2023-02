Porsche Macan T is geslepen

Door: BV

Wat Porsche doet met z’n compactste SUV Macan is eigenlijk een beetje hinken op twee benen. Er is immers geen belangrijker model in het gamma. Tenminste… niet wanneer het om verkoopsaantallen gaat. En toch is het net dit model waarvan het bedrijf uit Stuttgart de levensduur rekt voorbij z’n normale houdbaarheidsdatum. Wie de autosector een beetje volgt, kan al raden waarom dat is.

Inderdaad, elektrificatie zit er voor iets tussen. Er wordt aan een nieuwe Macan gewerkt, maar wordt helemaal elektrisch. Intussen moet de oude nog even warm gehouden worden. Hoelang is niet duidelijk. Het zal afhangen van hoe gretig de klant spontaan naar de EV-Macan grijpt wanneer die er eenmaal is en hoe het met CO2-doelstellingen zit.

“ Zonder enige schroom wordt er verwezen naar de Porsche 911 T uit 1968 ”

De T van Touring vonden we in het verleden al heel wat sportieve modellen van het merk. Maar de Duitsers, die duidelijk van hun eerste hoogdravende bewering niet zijn doodgevallen, kondigen nu aan dat die letter voor het eerst terug te vinden is op een ‘vierdeurs sportauto’ van het bedrijf. Zonder enige schroom wordt er verwezen naar de Porsche 911 T uit 1968, waar het lettertje voor het eerst bij in de naam verscheen. Van die auto was het weggedrag belangrijker dan het vermogen en deze Macan volgt inderdaad min of meer hetzelfde credo.

Niet sneller, wel strakker

Onder de kap zit een tweeliter viercilinder die bij de VW-groep tal van toepassingen kent. Hij zit ook in de gewone basis-Macan. Uit het biturbo-blok wordt 262pk geperst, maar daar maakt hij niet het verschil mee (sprinttijd naar 100km/u: 6 tellen, topsnelheid: 232km/u). Belangrijker is, zo wordt er geseind vanuit Stuttgart, de manier waarop de software het vermogen beheert via het Porsche Traction Management. Meer vermogen gaat richting achterwielen en een actieve koppelverdeling zorgt ervoor dat je agressiever uit de bocht komt. Tot zover is het dus allemaal software. Maar er zijn ook fors dikkere antirolstangen, voor een vlakker weggedrag.

Eigen uiterlijk voor Porsche Macan T

En dan zijn er natuurlijk nog de esthetische specifiteiten. Glanzend zwarte sierlijsten aan de buitenkant, ovalen uitlaatpijpen, een Macan T-logo op de deurdorpels en een interieur met een streepje.