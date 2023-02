Hyundai Ioniq 5 krijgt nu al update, grotere batterij en digitale buitenspiegels

Door: BV

De elektrische Hyundai Ioniq 5 is zo vers uit de oven dat hij nog warm is. En toch vinden de Koreanen het nu al nodig om hem bij te spijkeren. Niet dat er iets mis zou zijn, maar het kan ogenschijnlijk allemaal nog een beetje beter.

Grotere batterij, want dat is altijd goed

Tot op heden kon je de Ioniq 5 met geen groter accupakket bestellen dan 58kWh. Daar komt nu verandering in, want de EV zal worden aangeboden met 77,4kWh onder de vloer. De combinatie wordt al in de VS aangeboden, waar een rijbereik wordt beloofd van 488km. Dat wil zeggen dat hij in de Europese WLTP-cyclus - die veel vriendelijker is voor elektrische auto’s - officieel de 500km zal passeren.

Buitenspiegels die er geen zijn

Europa zette enkele jaren geleden de deur open voor digitale buitenspiegels. Camera’s, eigenlijk, die het beeld in de auto projecteren. Die hoeven niet zo groot te zijn (nadat Europa zelf eigenlijk steeds grotere conventionele buitenspiegels verplicht maakte) waardoor ze minder luchtweerstand genereren. De Koreanen konden ze al krijgen op de Ioniq 5 en binnenkort is hetzelfde waar voor ons, Europeanen. Je zal ze uit de optielijst moeten plukken.

Beter gedempt

In één adem worden enkele esthetische extraatjes aan de optielijst toegevoegd (zoals donkere sierlijsten en LED-projectiekoplampen). Achter het stuur zal een optioneel gestuurd dempersysteem echter het grootste verschil maken. Dat moet een beter compromis bieden tussen koetswerkcontrole en comfort.