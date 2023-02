Tekort aan Franse motoren legt Italiaanse bestelwagenfabrieken plat

Door: BV

De fabriek van Stellantis in Italie, waar hoofdzakelijk de Fiat Ducato wordt geproduceerd sputtert. Afgelopen week moest de band noodgedwongen enkele keren stilgelegd worden. Oorzaak: er waren onvoldoende motoren beschikbaar. Die komen uit Frankrijk. De groep hoopt de achterstand in te kunnen halen.

Andere motoren voor Fiat dan voor Citroën en Peugeot

De Sevel Sud-fabriek in Attesa is één van de grootste productievestigingen in Europa. De groep bouwt er bestelwagens van Fiat, Peugeot en Citroën. Die hebben een identieke structuur, koetswerk en interieur - telkens op enkele onbeduidende esthetische kenmerken na. Maar gek genoeg gebruiken ze (nog) niet dezelfde motoren. De Fiat Ducato maakt gebruik van een in Italië geproduceerde Multijet-motoren, terwijl de Citroën Jumper en Peugeot Boxer BlueHDi-centrales gebruiken die in Frankrijk worden geproduceerd.

Chiptekort is oorzaak

De reden voor de tekorten laat zich raden. Ook daarvoor wijst de autosector naar het wild om zich heen grijpende chiptekort (lees hier hoe dat ontstond). De plaatselijke vakbond gaat ervan uit dat de tekorten nog een hele tijd sporadisch eens zullen opduiken.

In Attesa worden normaliter zo’n 1000 bestelwagens per dag gebouwd, maar dat aantal zal nu wellicht omlaag gaan. Een pijnlijke zaak, want sinds de coronapandemie zit de vraag naar bestelwagens in Europa in de lift en de wachttijden voor klanten worden erg groot.