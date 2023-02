Mercedes EQE: eerst de snelle versies

Door: BV

Mercedes geeft wat meer inzicht in het gamma van de EQE. Dat is de elektrische sedan die onder de EQS past en bijgevolg zo ongeveer de evenknie wordt van de E-Klasse. Twee versies stelt het Duitse merk van ‘Das Beste Oder Nichts’ daarvan voor. De eerste is de EQE 43 4Matic en de tweede is de EQE 53 4Matic+.

Niks achter de cijfertjes

Wie had gehoopt dat Mercedes de komst van elektrische modellen zou aangrijpen om de cijfers op de kofferklep weer wat zinvoller te maken, mag die wens opbergen. Ze slaan helemaal nergens op. De 43 4Matic heeft twee motoren, levert 476pk en 858Nm en krijgt een 90,6kWh accu onder de vloer. Prestaties: naar 100 in 4,2 seconden, een topsnelheid (gelimiteerd) van 210km/u en een rijbereik van 462 tot 533km volgens de (te?) Optimistische WLTP-cyclus. Op een kwartier kan je maximaal 180km rijbereik bijtappen.

De tweede versie heeft een gelijkaardige basis (met bijvoorbeeld dezelfde accugrootte), maar met opgewaardeerde e-motoren klimt het vermogen naar 626pk en de trekkracht naar 950Nm. De sprint gaat dan in 3,5 seconden, Mercedes programmeert de snelheidsbegrenzer 10km/u hoger in en het rijbereik zakt een beetje naar 444 - 518km. Tenslotte is er voor mensen die aan de laadpaal absoluut willen uitpakken met de meeste pochrechten ook nog een AMG Dynamic Plus-pakket waarbij Mercedes een paar andere regeltjes code inlaadt. Dan levert het geheel 687pk en 1000Nm en kan je nog eens twee tienden sneller naar 100 en gaat de top andermaal 10km/u omhoog - dan al naar 240km/u.

De AMG-koe wordt ook in het elektrische tijdperk gemolken

De AMG-gekte zal daar niet eindigen. Er wordt nu al uitgebreid aandacht geschonken aan stylingaccenten, velgen (in twee maten), een specifiek interieur en grotere remmen. De AMG-koe zal ook in het elektrische tijdperk gemolken worden. Gelukkig worden er ook normalere versies verwacht.