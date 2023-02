Brandstofprijzen moeten dringend omlaag, maar regering doet niets

Door: RVDB

De brandstofprijzen rijzen al maanden de pan uit en dat weegt zwaar op de gezinsbudgetten. Hoewel er een eenvoudige oplossing bestaat die meteen effect zou hebben, kijkt de federale regering besluiteloos toe. Mobiliteitsorganisatie Touring start daarom een petitie.

Automobilisten betalen zich al maandenlang blauw aan de pomp. Diesel kost (op 18/02/2022) 1,8380 euro per liter, benzine 95 1,7990 euro. De regering nam recent enkele financiële maatregelen om te besparen op energierekeningen, maar de automobilist blijft in de kou staan. De oplossing ligt nochtans voor het grijpen.

Al in oktober vorig jaar kwam minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V) op de proppen met het voorstel om het systeem van de omgekeerde cliquet opnieuw in te voeren. Dat betekent dat de federale accijnzen op de brandstof dalen wanneer de brandstofprijzen stijgen. De accijns wordt dan telkens verminderd met het bedrag van de meeropbrengst uit de btw die de hogere brandstofprijs oplevert. Dit systeem zou de prijzen verzachten zodra benzine en diesel de grens van (in het voorstel van Van Peteghem) 1,75 euro per liter overschrijden.

Gerechtvaardigde vraag

Helaas vond de Vivaldi-regering geen overeenstemming om tot een akkoord te komen. Voor Open Vld was het bijvoorbeeld te duur en Groen “ziet de meerwaarde van het systeem niet”, hoewel de voordelen in het verleden al meermaals bewezen zijn. Gevolg: alles bleef bij het oude en de automobilist is tot op vandaag het slachtoffer. Mobiliteitsorganisatie Touring vindt dat het zo niet verder kan en start daarom een petitie.

“De automobilist is bereid om een faire prijs te betalen voor mobiliteit, maar vandaag worden de kosten van energie en brandstof té hoog. Elektriciteit was nooit eerder zo duur, aardgas evenmin en ook de brandstofprijzen aan de pomp scheren recordhoogtes. Betalen we binnenkort 2 euro per liter?”, vraagt Touring zich af. “Top de accijnzen af wanneer de literprijs boven 1,70 euro per liter stijgt. Dat is onze gerechtvaardigde vraag, zeker ook omdat nog maar enkele maanden geleden hierover een politiek akkoord in de maak leek.”

Je kunt de petitie voor rechtvaardige brandstofprijzen hier steunen.