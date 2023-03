Batterij van elektrische auto stuk en geen garantie meer? Zo verschrikkelijk duur is het!

Door: BV

De fabrikanten van elektrische auto’s geven een ruime garantie op de batterij. Daar pakken ze graag mee uit. Een jaar of acht, 160.000km en 70% is zo’n beetje de norm. Je moet in zo’n geval overigens niet rekenen op een compleet nieuwe accu. De meeste automerken herstellen de accu gewoon tot die weer zijn verplichte minimumcapaciteit haalt. Er er zijn er nog zo’n hoop kleine lettertjes.

Automerken willen liever niet dat je de prijs van de batterijen kent

Pechvogels met elektrische auto’s waarvan de batterij buiten garantie stuk gaat, zijn er ook. En dan kijk je tegen een gigantische factuur aan. Automerken praten daar niet graag over, maar het Duitse Autobild vlooide het toch uit. Tot grote ergernis van de automerken, zo blijkt.

Hoewel het gaat om cruciale componenten, zijn er heel wat automerken die eenvoudigweg geen prijzen willen communiceren aan normale klanten. Audi, Fiat, Opel en Tesla weigeren ronduit, zo constateerde Autobild, dat serieuze vraagtekens bij die manier van handelen stelt.

Volkswagen wil alleen een schatting geven. Hyundai, Kia en Volvo geven dan weer een prijs per batterijmodule omdat ze ervan uitgaan dat een accu nooit volledig stuk gaat. De Duitse publicatie maakte daarom zelf de eindberekening.

Eerst een flinke dosis werkuren

Voor de accu zelf kan hersteld worden, moet het ding natuurlijk eerst uit de auto gehaald worden. En daar begint al het eerste probleem. De Dacia Spring lijkt op dat vlak best gebruiksvriendelijk te zijn. Daar neemt het werk amper 2,5 uur in beslag. Bij de kleine en dure Honda e is dat al 4 uur. Bij een Kia EV6 (en dus wellicht ook bij de Hyundai Ioniq want die heeft dezelfde structuur) kan dat al oplopen tot 10 uur. Alleen de werkuren maken je dan al 2.000 euro armer.

Waanzinnige verschillen tussen merken en modellen

De accu’s zelfs dan. Daarvan is de Renault Twizy met 4.000 euro de goedkoopste, maar dat is geen volwaardige auto. De Smart Fortwo en Forfour zou met 6.537 euro de meest betaalbare zijn, maar er zijn in Duitsland al klanten die een veelvoud daarvan aangerekend kregen. Aan de andere kant van de niet exhaustieve tabel vinden we de Hyundai Kona Electric 64kWh, met een accuprijs van zo maar eventjes 33.771 euro en de Volvo XC40 Recharge die 37.854 euro vergt voor een volledige vervanging.

Opvallend ook: de prijzen lopen per merk en model opvallend sterk uiteen. Zo is een 64kWh accu in de Kia e-Niro 10.410 euro duur. Een accu van dezelfde grootte in de Hyundai Kona (Hyundai en Kia horen tot dezelfde groep) kost toch meteen 33.771 euro. Meer dan drie keer zoveel. Een verklaring daarvoor wordt niet gegeven.