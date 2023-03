Elke Fiat heeft nu elektrische ondersteuning, maar veel is het niet

Door: BV

Bij Fiat is voortaan het ganse gamma geëlektrificeerd. Het gaat in dit geval over een milde elektrificatie, hoofdzakelijk door middel van mild-hybrid technologie. Dat is eigenlijk een geavanceerde starter- alternator die energie kan recupereren en bij acceleraties ook bijstand kan verlenen.

In het aanbod van Fiat was de 500X en de Tipo nog niet voorzien van ten minste die technologie. Daar is nu een mouw aangepast. Beide modellen krijgen een 1.5l met 128pk en 240Nm trekkracht die wordt bijgestaan door een 20pk en 55Nm sterke elektromotor. Bij het aandrijfgeheel hoort ook steevast een zeventrapsautomaat met dubbele koppeling.

Mild Hybrid doet verbruik dalen

Fiat zegt erbij dat de nieuwe 1.5 0,3l/100km minder verbruikt dan de 1.6l diesel in een stedelijke cyclus (maar wellicht niet buiten de stad) en dat de 500X met de technologie 11% minder uitstoot dan de 1.3l benzine. De Tipo gaat met deze eenheid naar 100km/u in 9 seconden en de 500X, die wat omvangrijker is, doet er 4 tienden extra over.

De twee nieuwe versies komen als 500X Hybrid en Tipo Hybrid in de catalogus, ofschoon het geen volwaardige hybrides zijn. Maar het zouden geen Italianen zijn, mochten ze niet een beetje overdrijven.

De eerste exemplaren worden in april op de weg verwacht. De 500X Hybrid komt uit het Italiaanse Melfi, terwijl de Tipo nog steeds in Tofas in Turkije wordt gebouwd.