Dikste Jeep van allemaal nieuw, maar in Europa alleen als plug-in hybrid

Jeep heeft de Europese versie van de nieuwe Grand Cherokee wereldkundig gemaakt. Op ons Oude Continent zal die alleen beschikbaar zijn als stekkerhybride.

Tweelitertje voor gigantische koets, maar aan vermogen geen gebrek

De ingrediënten zijn als volgt: een viercilinder tweeliter turbo-benzinemotor, twee elektromotoren, een achttrapsautomaat en een 17kWh accu. Aan vermogen en koppel geen gebrek want dat piekt op 380pk en 637Nm. En toch kan de Grand Cherokee 4xe toch 51km elektrisch rijden. Opmerkelijk detail: in de VS haalt identiek dezelfde auto slechts 40km officieel elektrisch rijbereik, wat ongetwijfeld dichter bij de realiteit ligt.

Eerst rijkelijk uitgeruste lanceeruitvoering

Jeep heeft het nu nog even over een lanceereditie die bijna door z’n standaard luchtophanging zakt van de extra’s. Leder, een 10” head-up-display, een 10” digitaal instrumentencluster, een 10,25” centraal infotainmentscherm, leder, LED-lichtunits, elektrisch verstelbare zetels, een inductielader voor mobiele telefoons, een 950W McIntosh geluidssysteem en 21” lichtmetalen velgen horen daar allemaal bij.

9 landen waaronder België en Nederland krijgen voorrang bij de lancering. De prijs is nog niet bekend.