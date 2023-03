Ferrari's eerste SUV Purosangue: dit weten we al

Door: BV

Bij Ferrari wordt natuurlijk ook al een hele tijd nagedacht over een SUV. Of liever, over een cross-over, want al te hoogpotig hoeft het model niet te worden. Er werd zorgvuldig gekeken naar het succes van de Lamborghini Urus die op generlei wijze lijkt gehinderd te worden door z’n Audi-techniek, noch door de breuk met de traditionele sportwagens of fysische beperkingen die onvermijdelijk aan de hoogte en de omvang zijn verbonden.

Van Sant’Agata naar Maranello dan, waar het Italiaanse merk met het steigerende paard (er is er ook eentje uit Duitsland, overigens met precies hetzelfde beest - dat lees je hier) straks ook een crossover zal introduceren.

Volbloed Ferrari?

Het model heet Purosangue, wat volbloed betekent. Een benaming die links en rechts al voor wat gegniffel zorgt, vanzelfsprekend omdat het model weinig overeenkomsten vertoont met wat tot op heden als een volbloed Ferrari bekend stond.

De eerste beelden van het preproductiemodel werden afgelopen week door verschillende media ‘gelekt’ in een door Ferrari goed georchestreerde marketingstunt, bedoeld om de indruk te wekken dat het om clandestien geschoten beelden ging en de eerste blik op het design zoveel mogelijk op te kloppen.

Druk lijnenspel, want dat hebben SUVs altijd

Dat lijkt bij een eerste aanblik minder tijdloos en wat meer barok (er is meer koetswerk op te vullen natuurlijk) lijkt dan bij een conventionele Ferrari. Over de techniek valt verder niet al teveel te vertellen. Auto55.be zal er nog eens op terugkomen op het moment dat er effectief nieuws is.