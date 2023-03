Volkswagen geeft eerste details elektrische ID.Buzz

Door: BV

Nog een dikke week en Volkswagen heeft de elektrische ID.Buzz helemaal klaar. Daarin wordt het gamma van de Multivan en Transporter verder doorgetrokken naar een geëlektrificeerde toekomst. VW wil z’n geschiedenis niet helemaal overboord keilen en probeert met het design zelfs aan te knopen bij de allereerste VW-bus, de T1.

Inmiddels kennen we enkele cruciale kenmerken van zowel de op personenvervoer gerichte ID.Buzz als de bestelwagenafgeleide ID.Buzz Cargo. Zo is nu al bekend dat het model bovenop een wielbasis van 2,99m een lengte van 4,71m en breedte van 1,98m zal etaleren. Dat is 19cm korter dan de T6.1, maar tegelijk ook 8cm breder.

In een vijfpersoonsconfiguratie zal er ruimte zijn voor 1.121l bagage. De bedrijfswagenvariant krijgt op de eerste zitrij drie in plaats van twee zitplaatsen met daarachter een wand en 3.900 stouwvolume. Hoeveel gewicht erin mag, is nog koffiedik kijken. Vaak valt dat bij elektrische bestelwagen tegen, omdat ze zelf al zo zwaar zijn.

Weer hetzelfde platform

De ID.Buzz maakt gebruik van het MEB-platform dat de VW-Group speciaal voor elektrische toepassingen ontwikkelde en gebruikt als basis voor het overgrote deel van z’n EV’s. In dit geval zal er onder de vloer een 82kWh accu zitten die een achteraan gemonteerde elektromotor met 204pk en 310Nm aandrijft. Over de acceleratie is nog niets bekend. De topsnelheid zal op 145km/u afgeregeld zijn, dat is wel al geweten.

Als alles volgens plan verloopt staat de ID.Buzz volgende herst bij de Belgische dealer.