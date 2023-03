Ford Ranger Raptor: Europa krijgt het kneusje

Door: BV

Er is eigenlijk geen stoerdere fabrieks-pickup te koop als de Ford Ranger Raptor. Tenminste, als je wil negeren dat je in Europa ook de F150 met dezelfde toevoeging kan krijgen via grijze importkanalen.

Nieuwe generatie Ford Ranger Raptor

Van de Ranger is er nu een nieuwe generatie. Die zal je voor het eerst ook met wat andere opsmuk bij je Volkswagen-verdeler kunnen kopen, waar hij de Amarok zal vervangen. Maar de Duitsers houden het wellicht op meer rationele versies. Bij Ford zal je weer gek kunnen doen. De Raptor heeft de krachtigste motor, een degelijke bodembescherming en een ophanging die meer gemeen heeft met die van een woestijnracer dan met een normale auto. Aan de binnenzijde gaat de aanpassing gepaard met een speciale aankleding en specifieke zetels die ervoor moeten zorgen dat niet alleen mechaniek, maar ook lijf kan weerstaan aan de aanslagen.

In Europa blijft er van het vermogen niet zo veel over

De velgenmaat is met 17” eerder bescheiden, maar eromheen zit wel een gigantische 32” band. Andere ingrediënten zijn een tientrapsautomaat, inschakelbare vierwielaandrijving, een reductieverhouding (voor traag maar zwaar terreinwerk) en een vergrendelbaar achterdifferentieel. Voor een aantal specifieke markten wordt gewerkt aan een dieselvariant, maar die is er nog niet. Europa krijgt een drieliter V6 benzine met een teleurstellend vermogen van 284pk en 491Nm trekkracht. Niet slecht natuurlijk voor een pickup, maar elders krijgen ze het betere werk. Buiten de EU levert de motor immers 392pk en 583Nm. Een enorm verschil, dat te wijten is aan, jawel, uitstootnormen.

De Ranger Raptor zou tijdens de zomer van 2022 in Europa leverbaar moeten worden, wat zou betekenen dat hij voor de nieuwe generatie de spits afbijt.