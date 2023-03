Mercedes transformeert fabrieken naar EV

Door: BV

Mercedes investeert fors in de ontwikkeling van een gamma elektrisch aangedreven auto’s. Europa en in mindere mate China, laten autobouwers immers weinig keuze. Tegenwoordig lopen die bij het merk nog van de band tussen andere modellen. In de jacht op meer efficiëntie wil het merk in de toekomst echter fabrieken die alleen maar EV’s bouwen.

1 Mercedes op 2 heeft elektrische aandrijving in 2025

Volgens de plannen van het merk met de Ster is tegen 2025 de helft van z’n output ofwel geheel (EV) of gedeeltelijk (plug-in hybride) geëlektrificeerd. Dat wil zeggen dat het merk bij z’n klanten een grondige revolutie wil forceren en vooral elektrische modellen als de EQS, EQE en EQA aan de man wil brengen. In 2021 was immers amper 11 procent van de ruim 2 miljoen gebouwde auto’s een stekkerhybride en maakten elektrische auto’s ocharme 2,3% uit van het totale productievolume. En over dat volume gesproken, daarvan kunnen de cijfers nog vertekend zijn omwille van het wereldwijde tekort aan halfgeleiders dat autobouwers verplicht om strategische keuzes te maken.

Omslachtige productie van EV's

Momenteel verscheept Mercedes de grote en zware autobatterijen eerst van z’n fabriek in het Sindelfingen naar andere fabrieken in Duitsland en Hongarije, waar ze worden ingebouwd. Het is de bedoeling dat dat omslachtige transport in de toekomst zoveel mogelijk wordt vermeden.