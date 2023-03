Stellantis tegen werknemers: begin alvast elders te solliciteren

Door: BV

Autogigant Stellantis, ontstaan uit de fusie van PSA en Fiat-Chrysler, ligt onder vuur omdat het z’n werknemers onder druk zet om een andere job te zoeken. De Franse vakbond vind de tactieken van het bedrijf schadelijk voor de werksfeer.

Massaal jobverlies door elektrificatie

Door de verplichte elektrificatie zullen in de autosector massaal jobs verloren gaan. Over de exacte aantallen lopen de schattingen fors uiteen, maar dat het een bloedbad lijkt te worden, daar is weinig twijfel over. ACEA, de koepelvereniging van Europese autoproducenten, telde eind 2021 al ruim 200.000 productiejobs minder dan amper vier maanden eerder. Gek genoeg zonder dat media of politiek er veel aandacht aan besteden. Voor elektrificatie lijkt elk offer gepermitteerd.

Wacht niet op ontslag

Stellantis zal net als andere autobouwers de komende tijd z’n personeelsbestand moeten inkrimpen. Het bedrijf moedigt werknemers aan om niet op ontslag te wachten. De Franse arbeiders van het bedrijf kregen daarom de afgelopen maanden suggesties van de directie. Ze kregen relevante jobs bij andere bedrijven doorgestuurd, werden attent gemaakt op de organisatie van relevante jobbeurzen en kregen tips over het opstellen van een goede CV in de hoop dat zoveel mogelijk werknemers spontaan een andere job vinden. De vakbonden vinden het maar niks. Het verpest de sfeer.

De multinational heeft 14 verschillende merken en wereldwijd zo’n 300.000 mensen tewerk. Daarvan werken er na eerdere afvloeiingen nog steeds 45.000 in Frankrijk. Daar zouden er nu nog eens zo’n 10.000 van moeten verdwijnen als rechtstreeks gevolg van elektrificatie.