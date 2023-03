Volkswagen verstopt een hele camper in deze kofferdoos

Door: BV

De Volkswagen Multivan en z’n voorlopers zijn gegeerde campers. De California-uitvoering, met z’n ingebouwde keuken en openklappend dak is populair. Maar z’n gepeperde prijskaartje zorgt ervoor dat hij lang niet voor iedereen toegankelijk is. En dan is er nog het feit dat een hele hoop mensen ook de flexibiliteit van de bestelwagen(basis) willen behouden.

De aftermarket-oplossing van Volkswagen zelf

Er is geen gebrek aan aftermarket-oplossingen, maar Volkswagen zelf speelt er voortaan ook op in. Een serie extra’s die je gewoon in de koffer kan keilen, maken van de Transporter of Multivan (T6.1) in één klap in meer of minder mate een kampeerwagen.

De ‘box’ bestaat in verschillende uitvoeringen. Eentje met alleen een opklapbaar bed is de eenvoudigste en kost zo’n 600 euro. Aan de andere kant van de schaal vinden we een uitvoering die niet alleen een wegklapbaar bed met matras, maar ook een keukenschuif (met dubbele gaspitten), een watervoorraad, opbergruimte en zelfs plaats voor een chemisch toilet omvat. Een tussen maatje van de opstelling past naar verluidt niet alleen in de 3 jongste generaties van de populaire bestelwagen, maar ook in de Caddy.