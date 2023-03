Kia EV6 is Auto van het Jaar

Door: BV

Er is in autoland in Europa geen grotere eer die een nieuw model te beurt kan vallen dan verkozen worden tot Auto van het Jaar. Dat is al zo sinds 1964. Een professionele jury van bijna 60 professionele journalisten, waaronder twee Belgen spreekt zich erover uit. De feestelijke aankondiging van de titel werd enkele jaren geleden gelijkgeschakeld met de opening van het Autosalon van Genève, maar omdat dat dit jaar (weeral) niet doorging, week de organisatie uit naar youtube.

Elektrische Kia haalt het van Renault, Hyundai

Voor 2022 mag de elektrische Kia EV6 zich Auto van het Jaar noemen. Met een score van 279 punten ging die de Renault Megane E-Tech (265) en de Hyundai Ioniq 5 (261) vooraf. Een volledig elektrische top 3 dus, wat niet mag verrassen aangezien de jury slechts één conventioneel aangedreven model - de Peugeot 308 - bij de zeven finalisten had opgenomen. De autopers vindt het duidelijk nodig om vooruit te kijken in een Europa waarin niet eens één nieuwe auto op 10 geheel elektrisch aangedreven wordt.

De consument is het er niet altijd mee eens

Het is niet voor het eerst dat de jury zichzelf als toekomstgericht wil profileren. In 2011 verkoos het de eerste generatie van de Nissan Leaf tot winnaar. Een jaar later was het de beurt aan de Chevrolet Volt / Opel Ampera. En in 2019 viel de keuze op de Jaguar I-Pace. Géén van al die modellen bleek de consument echt te kunnen overtuigen.

De Belgische vertegenwoordiging in de jury, liep alvast warmer voor de Renault Mégane E-Tech, met telkens topscores voor het model, terwijl ze steevast de minimumscore uitdeelden voor de winnende Kia.