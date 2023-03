Vanaf 6 juli snelheidsbegrenzer verplicht in nieuwe auto’s: “rijden wordt rotirritant”

Door: BV

Vanaf deze zomer krijgt elke nieuwe auto in Europa verplicht een snelheidsbegrenzer.

Het gaat om een ‘Intelligent Speed Assist’ of ISA. Een systeem dat op basis van GPS-gegevens en gelezen verkeersborden afleidt hoe snel je op een bepaalde plaats mag rijden. Op zich is dat niet nieuw, want veel recente auto’s hebben al een systeem dat de maximale snelheid weergeeft. Wat wel nieuw is, is dat de bestuurder een signaal moet krijgen wanneer hij te snel rijdt. Dat kan een auditief of een sensorisch signaal zijn, of een combinatie van beide. Bijvoorbeeld een alarm, een trillend gaspedaal, een pedaal dat tegendruk geeft, of een flikkerlicht in de head-up-display. De bestuurder kan wel nog steeds kiezen om het signaal te negeren en kan dus wel harder rijden dan de auto aangeeft.

Vanaf 6 juli 2022 moet elke nieuwe homologatie (dat is een compleet nieuw of een ingrijpend veranderd model) een ISA verplicht aan boord hebben. Twee jaar later, in de zomer van 2024, wordt het zelfs een verplichting voor alle auto’s die nieuw verkocht worden.

Goedgekeurd ondanks felle tegenstand

“ Het systeem zit vol fouten, is vervelend en kan tot onveilige situaties leiden ”

Het systeem wordt door Europa verplicht ondanks felle tegenstand van de autosector en zelfs enkele andere belangengroepen. Het probleem lijkt niet het principe te zijn, maar wel de praktische uitwerking. Tegenstanders zeggen dat de technologie allesbehalve productierijp is. De GPS-informatie en camerasystemen in auto’s zijn immers helemaal niet betrouwbaar en interpreteren zelfs regelmatig gegevens foutief. Iedereen met een nieuwe auto met verkeersbordherkenning zal dat kunnen beamen. Zo is het niet uitzonderlijk dat een camerasysteem een snelheidsbeperking achterop een vrachtwagen of landbouwvoertuig aanziet als een verkeersbord. ACEA, de koepelvereniging van Europese autobouwers, reageerde eerder al onomwonden: “nieuwe auto’s worden door het systeem irritant om mee te rijden”.

De Europese overheid negeert echter alle bezorgdheden en drukt de verplichting door. De politiek gaat ervan uit dat het systeem 90% van de tijd correct is. Dat bleek uit het antwoord op een parlementaire vraag in Nederland. Dat betekent wel dat het systeem bij wijze van spreke, in een optimistisch scenario, nog steeds één straat op tien in de fout gaat.

Het heeft er intussen alle schijn van dat een bestuurder de verantwoordelijkheid draagt wanneer de auto op een ongepast moment plots veel trager rijdt dan is toegestaan, wat tot gevaarlijke situaties kan leiden.