Dit wordt de eerste (volledig) elektrische Jeep

Door: BV

Stellantis stelde z’n strategische plan voor de ontwikkeling van het gamma richting 2030 voor. Veel meer elektrificatie: geen verrassingen daar. Je kan de belofte voor een ver doorgedreven elektrificatie van zowat alle in Europa actieve merken stilaan naast elkaar leggen. Dat zal zo blijven, tot de druk van de overheden afneemt. Daar zijn stilaan de eerste tekenen van te bespeuren.

Plug-in hybride alleen is niet meer voldoende

Voor Jeep is de wurggreep van de Europese CO2-doelstellingen inmiddels zeer reëel. Een Wranger en een nieuwe Grand Cherokee die alleen met een stekker te verkrijgen zijn, in plug-in hybridevorm. Dat is radicaal. Een geheel elektrische Jeep moet er ook zo snel mogelijk komen. De merknaam maakt het immers gemakkelijker om de hogere kostprijs aan de klant te verantwoorden. Het is immers niet zo dat een Jeep nu wel goedkoop is.

Jeep krijgt volgend jaar een volledig elektrisch model

Carlos Tavares, de nummer één bij Stellantis, gooide er meteen de eerste beelden van de volledig elektrische Jeep tegenaan. Hoewel schetsen de aanschouwer nog wel eens op het verkeerde been durven zetten, lijkt het hier om een stoere hatchback te gaan. De technologie wordt ongetwijfeld gedeeld met andere elektrische modellen van de grote autogroep. Het credo bij Jeep wordt ‘emissieloze vrijheid’. De komende maanden zal het Amerikaanse merk meer details wereldkundig maken en begin volgend jaar hoort de eerste geheel elektrische Jeep effectief te koop te zijn.