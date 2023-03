Lexus toont meer van z'n elektrische supercar

Door: BV

In december kwamen Toyota en luxe-dochter Lexus in één keer met niet minder dan 15 elektrische conceptauto’s op de proppen. Een inhaalbeweging, want het Japanse concern was lange tijd een koele minnaar van elektrificatie. ‘Niet efficiënt’ klonk het daar. Maar tegenwoordig lijkt het geweer er van schouder gewisseld. Ten aanzien van de buitenwereld, tenminste.

Elektrische opvolger voor Lexus LF-A

Onder die treinlading EVs zat ook een elektrische sportwagen van Lexus. “Die staat symbool voor de toekomst van het merk”, hoor je er nu. Met wat meer fotomateriaal wil het bedrijf nog eens extra de aandacht vestigen op de spirituele opvolger van de LF-A. De Japanners lijken vastbesloten om deze elektrische bolide ook echt te bouwen, al wordt daar nergens een timing opgekleefd. Er is zelfs geen naam.

Tot 700km ver en naar 100km/u in dik twee tellen

Veel technische details willen ze bij Toyota evenmin kwijt. Maar enkele straffe beloftes, dat kan er wel vanaf. Zo zeggen de Japanners nu al dat ze de acceleratietijd naar 100km/u dichter bij twee dan bij drie seconden zal liggen en dat je niettemin (zolang je beiden niet samen uitprobeert) over een rijbereik van 700km moet kunnen rekenen.